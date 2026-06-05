Бизнес Кемеровской области в лидерах по ЭКГ-рейтингу в Сибири

Все регионы Сибири включились в работу с ЭКГ-рейтингом и приняли соответствующие законы. По уровню правовой базы Сибирь в настоящий момент уступает только Центральному федеральному округу. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев на встрече с коллегой из ЦФО Игорем Щёголевым в рамках ПМЭФ-2026.

Как сообщили в полпредстве, в тройку лидеров ЭКГ-рейтинга в Сибири вошли предприятия из трёх регионов округа. Наивысшие показатели продемонстрировали компании из Кемеровской области — 126 баллов из 170 возможных, Красноярского края — 119 баллов и Иркутской области — 116 баллов.

— Компании, набравшие 100 и более баллов, представлены во всех субъектах Федерации округа, что свидетельствует о широком распространении принципов ответственного бизнеса в регионах Сибири, — заявили в пресс-службе Серышева.

В качестве примера проектов, повышающих статус бизнеса в рейтинге, приведены следующие:

Профориентационный проект в Кузбассе, выстраивающий прямую связь «школа – вуз – работодатель» через систему целевого обучения. Он рассчитан на снижение оттока квалифицированных кадров.

Экологический проект по сохранению редких видов флоры и фауны Горного Алтая. Он ориентирован на укрепление связи между экологией и благополучием местных жителей, способствует сохранению природных ресурсов для будущих поколений и создает новые возможности для трудоустройства. Кроме того, регион становится центром экотуризма.

Напомним, в Новосибирской области ЭКГ-рейтингом охвачено почти 164,5 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, 91 балл и более имеют 13,5 тысяч из них. Об этом сообщала пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей региона.

Напомним, ЭКГ-рейтинг — это инструмент оценки деловой репутации бизнеса. Состав участников формируется по результатам предквалификации, их оценка — на основе баллов по итогам скоринга (до 100 баллов) и анкетирования (до 50 баллов). Дополнительные 10 баллов можно получить за участие в бизнес-объединениях.

Основная цель ЭКГ-рейтинга — создать в регионе специальные правила и стимулы для поощрения бизнеса, который работает не только ради прибыли, но и активно вкладывается в общество, экологию и жизнь своих сотрудников.

Стоит отметить, что III ЭКГ-форум планируется провести в Кемерово.

Ранее редакция сообщала о том, что лидерам рейтинга обещают дополнительные льготы и преференции.