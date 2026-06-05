Посылки из США снова будут приходить в Новосибирск

Почта России возобновила прием международных отправлений из США. В конце мая операторы двух стран наладили почтовую связь, прерванную в 2022 году.

Первая посылка уже достигла России. Доставка осуществляется через третьи страны с использованием существующих логистических маршрутов.

В пресс-службе компании напоминают, что ранее импорт из США достигал более 50 тонн в месяц. В основном ввозились товары из сферы электронной коммерции, такие как одежда, обувь, электроника и биологически активные добавки.

В период с 2024 по 2025 год США оставались лидером по объёмам экспортных отправлений. В предыдущем году на долю этой страны приходилось 20% всех экспортных объёмов. В конце 2025 года Почта России возобновила приём посылок в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», которые были приостановлены из-за отмены беспошлинного режима.

На данный момент Почта России доставляет корреспонденцию и посылки в 163 страны, включая государства ближнего зарубежья, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США, Европы, Ближнего Востока и Африки.

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