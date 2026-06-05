Правительство НСО привлекло федерального партнёра для развития инжиниринга

Правительство Новосибирской области продолжает системную работу по развитию креативной экономики и технологического предпринимательства. На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Андрей Травников подписал два ключевых соглашения, которые зададут вектор движения региона на ближайшие годы.

Первое соглашение заключено между региональным правительством и АНО «Креативная экономика». Документ предполагает проведение в 2026 году в Новосибирской области масштабного исследования в рамках проекта «Креативный импульс». По его итогам пройдёт стратегическая сессия, которая поможет определить точечные направления для роста индустрии. Также стороны обсудили возможное участие региона в форуме «Российская креативная неделя» и национальной премии в сфере креативных индустрий.

Губернатор отметил, что сегодня недостаточно просто наращивать динамику. По его словам, в центре внимания должны оказаться малый и микробизнес, а также молодёжные инициативы. Сейчас доля креативной экономики в валовом региональном продукте области составляет 4,2% — это один из лучших показателей в стране. Количество профильных организаций ежегодно растёт и уже достигло 8,7% от всех хозяйствующих субъектов.

Второе соглашение правительство Новосибирской области заключило с Центром поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ). Речь идёт о развитии инновационной среды, импортозамещении и укреплении технологической независимости. Главная задача — включить местные высокотехнологичные компании в программу «доращивания» поставщиков. Это поможет им стать квалифицированными партнёрами крупных госкорпораций, получить гранты и быстрее выводить на рынок отечественные разработки.

Как пояснил Андрей Травников, научно-технологический потенциал региона очень высок, но возможностей регионального бюджета недостаточно, чтобы закрыть все потребности. Появление такого института развития, как ЦПИИ, позволит бизнесу выйти на грантовые инструменты с финансированием от 25 до 250 млн рублей на срок до трёх лет. Уже сейчас две новосибирские компании получили такую поддержку на общую сумму свыше 180 млн рублей.

Региональным оператором ЦПИИ выступит Новосибирский областной инновационный фонд. Это откроет местным предприятиям прямой доступ к крупным заказчикам и гарантирует сбыт критически важной продукции, уверен глава центра Павел Дворниченко. Стороны намерены совместно выстраивать производственные цепочки между наукой, инжинирингом и реальным бизнесом.