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Власть

Правительство НСО привлекло федерального партнёра для развития инжиниринга

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Соглашение с ЦПИИ откроет местным компаниям доступ к грантам до 250 млн рублей

Правительство Новосибирской области продолжает системную работу по развитию креативной экономики и технологического предпринимательства. На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Андрей Травников подписал два ключевых соглашения, которые зададут вектор движения региона на ближайшие годы.

Первое соглашение заключено между региональным правительством и АНО «Креативная экономика». Документ предполагает проведение в 2026 году в Новосибирской области масштабного исследования в рамках проекта «Креативный импульс». По его итогам пройдёт стратегическая сессия, которая поможет определить точечные направления для роста индустрии. Также стороны обсудили возможное участие региона в форуме «Российская креативная неделя» и национальной премии в сфере креативных индустрий.

Губернатор отметил, что сегодня недостаточно просто наращивать динамику. По его словам, в центре внимания должны оказаться малый и микробизнес, а также молодёжные инициативы. Сейчас доля креативной экономики в валовом региональном продукте области составляет 4,2% — это один из лучших показателей в стране. Количество профильных организаций ежегодно растёт и уже достигло 8,7% от всех хозяйствующих субъектов.

Второе соглашение правительство Новосибирской области заключило с Центром поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ). Речь идёт о развитии инновационной среды, импортозамещении и укреплении технологической независимости. Главная задача — включить местные высокотехнологичные компании в программу «доращивания» поставщиков. Это поможет им стать квалифицированными партнёрами крупных госкорпораций, получить гранты и быстрее выводить на рынок отечественные разработки.

Как пояснил Андрей Травников, научно-технологический потенциал региона очень высок, но возможностей регионального бюджета недостаточно, чтобы закрыть все потребности. Появление такого института развития, как ЦПИИ, позволит бизнесу выйти на грантовые инструменты с финансированием от 25 до 250 млн рублей на срок до трёх лет. Уже сейчас две новосибирские компании получили такую поддержку на общую сумму свыше 180 млн рублей.

Региональным оператором ЦПИИ выступит Новосибирский областной инновационный фонд. Это откроет местным предприятиям прямой доступ к крупным заказчикам и гарантирует сбыт критически важной продукции, уверен глава центра Павел Дворниченко. Стороны намерены совместно выстраивать производственные цепочки между наукой, инжинирингом и реальным бизнесом.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области, автор фото: правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Нелегальным новосибирским импортерам придется обелять поставки

Автор: Юлия Данилова

С июня в Новосибирской области начала работать система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая должна усилить контроль за импортными поставками и повысить прозрачность рынка. Участники ВЭД теперь должны вносить обеспечительный платеж равный сумме НДС и акцизов до ввоза товара в Россию из стран ЕАЭС, а не после.

В Сибирском таможенном управлении редакции Infopro54 пояснили, итоги первых суток работы в новом режиме в рамках СПОТ показали, что обстановка на пунктах пропуска спокойная, нареканий от международных перевозчиков нет, сбоев и очередей грузового транспорта  не возникает, необходимые программные средства и оборудование работают исправно. Напомним, СТУ работает на 12 автомобильных пунктах пропуска Сибирского федерального округа на границе с Казахстаном. В Новосибирской области — на МАПП Павловка.

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Юрий Петухов исчез из состава правительства Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На официальном сайте правительства Новосибирской области внесены изменения в «состав правительства региона». Корректировка в разделе произошла в 9.44 утра по Новосибирску. Из списка исчез первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Кроме того, его фамилия исчезла из раздела «Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области». Корректировки на странице произошли также сегодня в 9.46.

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Бизнес Кемеровской области в лидерах по ЭКГ-рейтингу в Сибири

Автор: Юлия Данилова

Все регионы Сибири включились в работу с ЭКГ-рейтингом и приняли соответствующие законы. По уровню правовой базы Сибирь в настоящий момент уступает только Центральному федеральному округу. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев на встрече с коллегой из ЦФО Игорем Щёголевым в рамках ПМЭФ-2026.

Как сообщили в полпредстве, в тройку лидеров ЭКГ-рейтинга в Сибири вошли предприятия из трёх регионов округа. Наивысшие показатели продемонстрировали компании из Кемеровской области — 126 баллов из 170 возможных, Красноярского края — 119 баллов и Иркутской области — 116 баллов.

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Роман Бурдин: Социальная архитектура — это искусство не допускать «пожары»

Автор: Юлия Данилова

Министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин прокомментировал в чем смысл «социальной архитектуры» и «социальных архитекторов». Этот вопрос обсуждался на совместном семинаре ведомства с Российским обществом «Знание»:

—  Зачем придумывают сложные термины вроде «социальной архитектуры»? Разве не достаточно просто ремонтировать дворы, благоустраивать города/сёла и вовремя платить пособия?

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Telegram-каналы сообщают, что вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова задержали в Москве

Автор: Мария Гарифуллина

Днем 4 июня ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что в Москве якобы задержали первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Авторы публикаций ссылаются на свои источники. Возможные причины задержания не называются.

Местные силовики информацию не подтверждают, но и не опровергают, подчеркивая, что не располагают информацией. Редакция Infopro54 связалась с заместителем руководителя администрации губернатора, руководителем департамента информационной политики Новосибирской области Сергеем Нешумовым. Он назвал информацию о задержании вбросом.

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Мэр Новосибирска представил на АСДГ новую модель управления городом

В Горно-Алтайске прошло 43-е Общее собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). Заместитель председателя АСДГ, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев представил коллегам новую модель городского управления, которую администрация внедряет с этого года.

Главная задача, по словам главы Новосибирска, — сохранять устойчивость города, несмотря на сложные условия. Он подчеркнул, что Новосибирск взял курс на развитие как привлекательный для жизни и туризма центр Сибирского федерального округа.

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