Новосибирцам рассылают поддельные квитанции с QR-кодами

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, осваивая новые цифровые инструменты, чтобы войти в доверие к гражданам. На смену простым звонкам приходят более изощренные и продуманные схемы обмана, использующие привычные для людей сервисы.

Одна из таких схем теперь реализуется через QR-коды, которые прочно вошли в повседневную жизнь и воспринимаются многими как безопасный и быстрый способ оплаты. Злоумышленники проводят массовые рассылки электронных писем, которые внешне неотличимы от официальных уведомлений. Отправителем значатся Федеральная налоговая служба или известный маркетплейс. В письме сообщается о наличии небольшой задолженности, ошибке в платеже за доставку или сбое при оплате подписки. Потенциальную жертву призывают быстро решить вопрос.

Для удобства к письму прилагается QR-код, который якобы ведет на страницу оплаты. Однако он ведет на поддельный, но очень похожий на настоящий сайт. Там ему предлагают ввести персональные данные и реквизиты банковской карты для завершения платежа. Эта информация мгновенно уходит к аферистам.

На случай, если у жертвы возникнут сомнения, в письме указывается контактный номер «службы поддержки». Позвонив по нему, человек попадает на такого же мошенника, который профессионально играет роль сотрудника госоргана или техподдержки. Он вежливо развеивает последние сомнения, подтверждая срочность оплаты, и подталкивает к переходу по QR-коду. Таким образом аферисты не просто крадут деньги, но и получают полный доступ к банковским приложениям своих жертв.

