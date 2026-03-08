Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество Право&Порядок

Новосибирцам рассылают поддельные квитанции с QR-кодами

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Аферисты рассчитывают на невнимательность и привычку людей быстро оплачивать счета

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, осваивая новые цифровые инструменты, чтобы войти в доверие к гражданам. На смену простым звонкам приходят более изощренные и продуманные схемы обмана, использующие привычные для людей сервисы.

Одна из таких схем теперь реализуется через QR-коды, которые прочно вошли в повседневную жизнь и воспринимаются многими как безопасный и быстрый способ оплаты. Злоумышленники проводят массовые рассылки электронных писем, которые внешне неотличимы от официальных уведомлений. Отправителем значатся Федеральная налоговая служба или известный маркетплейс. В письме сообщается о наличии небольшой задолженности, ошибке в платеже за доставку или сбое при оплате подписки. Потенциальную жертву призывают быстро решить вопрос.

Для удобства к письму прилагается QR-код, который якобы ведет на страницу оплаты. Однако он ведет на поддельный, но очень похожий на настоящий сайт. Там ему предлагают ввести персональные данные и реквизиты банковской карты для завершения платежа. Эта информация мгновенно уходит к аферистам.

На случай, если у жертвы возникнут сомнения, в письме указывается контактный номер «службы поддержки». Позвонив по нему, человек попадает на такого же мошенника, который профессионально играет роль сотрудника госоргана или техподдержки. Он вежливо развеивает последние сомнения, подтверждая срочность оплаты, и подталкивает к переходу по QR-коду. Таким образом аферисты не просто крадут деньги, но и получают полный доступ к банковским приложениям своих жертв.

Ранее редакция сообщала что в Новосибирске рассылаются фейковые постановления о наборе добровольцев в Иран.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : оплата по QR-коду мошенничество

899
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске начали готовить ливневки к паводку
Следующая статья
Бассейн в Багане подорожал для бюджета Новосибирской области в 2,3 раза

Морозы под -23 вернутся в Новосибирск на следующей неделе

Автор: Оксана Мочалова

Март в Сибири — месяц обманчивый. Солнце уже пригревает по-весеннему, сугробы оседают и темнеют, но зима не спешит сдавать позиции и напоминает о себе. Настоящие погодные качели ждут жителей Новосибирска с 9 по 15 марта. Сначала Новосибирск прогреется до плюсовых температур, но уже через сутки ударят морозы до -23 градусов.

В понедельник, 9 марта, сибиряки еще смогут насладиться дыханием весны. Днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Правда, погода будет ветреной — порывы юго-западного ветра достигнут 17-18 метров в секунду. Небо затянет тучами, пойдет снег, местами с дождем.

Читать полностью

В Новосибирске начали готовить ливневки к паводку

Автор: Оксана Мочалова

С приходом марта в Новосибирске начинается активное таяние снега, которое в этом году обещает быть интенсивным из-за большого количества осадков. Городские службы приступили к плановым мероприятиям, чтобы снизить риск подтопления улиц и обеспечить беспрепятственный отвод талых вод.

Специалисты дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ) начали сезонное открытие водоприемных решеток (дождеприемников) на улично-дорожной сети. Всего на балансе города числится 4 887 таких объектов. На зиму их закрывали специальными деревянными щитами, чтобы внутрь ливневой канализации не попадали снег, песок и мусор, которые могли бы вызвать засоры.

Читать полностью

Анатолий Серышев: С Международным женским днём!

— Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Сегодня мы поздравляем самых близких людей — матерей, жён, сестёр, бабушек. Ради улыбок любимых, их спокойствия и благополучия, мужчины защищают Отечество, трудятся на его благо, стремятся обеспечить своим семьям мирное и счастливое будущее.

Читать полностью

Президент наградил 13 новосибирцев за выдающиеся достижения

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении жителей регионов Сибирского федерального округа. Среди награжденных оказались 13 представителей Новосибирской области. Они отмечены за выдающиеся успехи в профессиональной деятельности, трудовые заслуги и многолетнюю добросовестную работу.

Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники трех крупных предприятий региона, а также представители научного сообщества.

Читать полностью

Для новосибирских выпускников-строителей хотят ввести обязательную отработку

Автор: Оксана Мочалова

Вслед за выпускниками медицинских вузов обязательную отработку по специальности могут ввести и для выпускников строительных вузов. С такой инициативой выступил Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

— Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству науки и высшего образования Российской Федерации рассмотреть вопросы: о закреплении необходимости обязательной отработки по специальности для выпускников строительных ВУЗов, получивших образование за счет средств бюджета, — говорится в проекте рекомендаций по итогам круглого стола «Развитие кадрового потенциала строительной отрасли».

Читать полностью

Еще шесть вывозных рейсов запланированы в Новосибирск из Эмиратов

Автор: Юлия Данилова

Сегодня в Новосибирск прибудет вывозной рейс S7 («Сибирь») из ОАЭ. Прибытие самолета из Фуджейры ожидается вечером.

Авиакомпания также опубликовала список рейсов, которыми планирует вывозить новосибирских туристов вплоть до 12 марта. 8 марта ожидется еще один самолет из Фуджейры. Рейсы будут выполняться по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки. 9-12 марта — еще ожидается четыре рейса. Они будут выполнены из Международного аэропорта Дубая (DXB) по согласованному маршруту с технической посадкой в Самарканде для дозаправки.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Морозы под -23 вернутся в Новосибирск на следующей неделе

Бизнес Власть

Бассейн в Багане подорожал для бюджета Новосибирской области в 2,3 раза

Общество Право&Порядок

Новосибирцам рассылают поддельные квитанции с QR-кодами

Власть Город

В Новосибирске начали готовить ливневки к паводку

Власть Общество

Анатолий Серышев: С Международным женским днём!

Власть Общество

Президент наградил 13 новосибирцев за выдающиеся достижения

Бизнес

Сибирскую косметику и шоколад оценили за рубежом

Бизнес

Российский бизнес приостанавливает размещение рекламы в Telegram

Для новосибирских выпускников-строителей хотят ввести обязательную отработку

Бизнес Общество Туризм

Еще шесть вывозных рейсов запланированы в Новосибирск из Эмиратов

Общество

Новосибирцы перед 8 Марта выбирают торты с фотографиями

Власть Общество

Еще двое новосибирцев вернулись домой из плена

Авто

Цены на новые автомобили упали в Новосибирской области

Общество

В Новосибирске суд временно запретил сносить старинный дом на Инской

Культура Общество

В новосибирских магазинах началась оклейка книг, в которых упоминаются наркотики

Общество

Жительницы Новосибирска рассказали подарках, которые хотят получить на 8 марта

Город

Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Бизнес Общество

Спрос на клубнику в шоколаде в Новосибирске вырос на 65%

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности