В Новосибирске начали готовить ливневки к паводку

С приходом марта в Новосибирске начинается активное таяние снега, которое в этом году обещает быть интенсивным из-за большого количества осадков. Городские службы приступили к плановым мероприятиям, чтобы снизить риск подтопления улиц и обеспечить беспрепятственный отвод талых вод.

Специалисты дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ) начали сезонное открытие водоприемных решеток (дождеприемников) на улично-дорожной сети. Всего на балансе города числится 4 887 таких объектов. На зиму их закрывали специальными деревянными щитами, чтобы внутрь ливневой канализации не попадали снег, песок и мусор, которые могли бы вызвать засоры.

Сейчас перед дорожниками стоит задача оперативно освободить все решетки, чтобы талая вода уходила с проезжей части и тротуаров, не создавая угрозы для движения транспорта и пешеходов. Полностью открыть все дождеприемники планируется до 20 марта. Для быстрого реагирования на возможные внештатные ситуации ДЭУ переведены на круглосуточный режим работы.

Напомним, проблема городских потопов для Новосибирска остается хронической. Старая ливневая канализация не справляется с нагрузками во время сильных дождей и активного снеготаяния. В городе уже составлен антирейтинг самых затапливаемых улиц, куда вошли Ипподромская, Кропоткина, Большевистская, Бориса Богаткова и многие другие. Власти работают над обновлением схемы ливневки, чтобы привлечь федеральные средства на строительство новых сетей, но полное решение проблемы, по оценкам специалистов, требует десятков миллиардов рублей.

