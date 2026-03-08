Поиск здесь...
В Новосибирске начали готовить ливневки к паводку

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Службы приступили к сезонному открытию водоприемных устройств на дорогах

С приходом марта в Новосибирске начинается активное таяние снега, которое в этом году обещает быть интенсивным из-за большого количества осадков. Городские службы приступили к плановым мероприятиям, чтобы снизить риск подтопления улиц и обеспечить беспрепятственный отвод талых вод.

Специалисты дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ) начали сезонное открытие водоприемных решеток (дождеприемников) на улично-дорожной сети. Всего на балансе города числится 4 887 таких объектов. На зиму их закрывали специальными деревянными щитами, чтобы внутрь ливневой канализации не попадали снег, песок и мусор, которые могли бы вызвать засоры.

Сейчас перед дорожниками стоит задача оперативно освободить все решетки, чтобы талая вода уходила с проезжей части и тротуаров, не создавая угрозы для движения транспорта и пешеходов. Полностью открыть все дождеприемники планируется до 20 марта. Для быстрого реагирования на возможные внештатные ситуации ДЭУ переведены на круглосуточный режим работы.

Напомним, проблема городских потопов для Новосибирска остается хронической. Старая ливневая канализация не справляется с нагрузками во время сильных дождей и активного снеготаяния. В городе уже составлен антирейтинг самых затапливаемых улиц, куда вошли Ипподромская, Кропоткина, Большевистская, Бориса Богаткова и многие другие. Власти работают над обновлением схемы ливневки, чтобы привлечь федеральные средства на строительство новых сетей, но полное решение проблемы, по оценкам специалистов, требует десятков миллиардов рублей.

Ранее редакция сообщала, что страховщики ждут рост числа заявлений из-за паводка в Новосибирске.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Анатолий Серышев: С Международным женским днём!
Новосибирцам рассылают поддельные квитанции с QR-кодами

Бассейн в Багане подорожал для бюджета Новосибирской области в 2,3 раза

Автор: Оксана Мочалова

Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверила, как расходовались бюджетные средства на строительство и ремонт школ, детских садов, спорткомплексов и домов культуры в регионе. Аудиторы изучили освоение межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета муниципалитетам в 2023–2025 годах.

Объектами проверки стали министерства строительства, образования и спорта, а также администрации шести районов — Новосибирского, Коченёвского, Венгеровского, Карасукского округа и других.

Читать полностью

Анатолий Серышев: С Международным женским днём!

— Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Сегодня мы поздравляем самых близких людей — матерей, жён, сестёр, бабушек. Ради улыбок любимых, их спокойствия и благополучия, мужчины защищают Отечество, трудятся на его благо, стремятся обеспечить своим семьям мирное и счастливое будущее.

Читать полностью

Президент наградил 13 новосибирцев за выдающиеся достижения

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении жителей регионов Сибирского федерального округа. Среди награжденных оказались 13 представителей Новосибирской области. Они отмечены за выдающиеся успехи в профессиональной деятельности, трудовые заслуги и многолетнюю добросовестную работу.

Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники трех крупных предприятий региона, а также представители научного сообщества.

Читать полностью

Еще двое новосибирцев вернулись домой из плена

Автор: Юлия Данилова

В результате обмена пленными между Россией и Украиной на Родину возвращены еще 300 военнослужащих, среди которых двое — жители Новосибирска и Куйбышевского района. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева. Напомним, в ходе российско-украинского обмена на родину вернулись 200 российских военнослужащих, включая двух жителей Новосибирской области.

— Всего четверо наших земляков вернулись домой в течение этих двух дней в ходе российско-украинского обмена. Счастливы вместе с их семьями и благодарны за содействие Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой, —подчеркнула Зерняева.

Читать полностью

Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Автор: Юлия Данилова

Компания SIMETRA («Симетра»), центр компетенций в области транспортного планирования, проанализировала работу транспортных систем в 102 городах России и составила пятый по счету рейтинг качества общественного транспорта. Новосибирск оказался на 9 месте в рейтинге, поднявшись за год на 7 позиций.

— Новосибирск вернул себе позиции в ТОП-10 за счет постепенной централизации пассажирских перевозок и повышению управляемости системы в целом, — сообщили в компании.

Читать полностью

«Коллеги, морально разминайтесь»: российский бизнес готовят к жизни без Telegram

Автор: Юлия Данилова

Накануне 8 марта предприниматели получили очередной неприятный и даже шокирующий сюрприз. Сразу несколько федеральных СМИ, со ссылкой на ФАС, сообщили, что ведомство считает рекламу в Telegram нарушающей закон «О рекламе». Напомним, поправки в закон о рекламе на запрещенных ресурсах вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Речь идет об информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В списке таких ресурсов регулятор назвал соцсети Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также мессенджеры WhatsApp* (принадлежат Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Telegram и медиахостинг YouTube.

В Telegram-канале «Телеграм Лоскутова» появились сканы с решением ФАС о возбуждении дела по факту распространения рекламы фитнес-услуг на канале «Лоскутова Мария». Речь идет о двух материалах, размещенных в январе и феврале. Рассмотрение дела намечено на конец марта, сообщил автор канала.

Читать полностью
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Общество

Морозы под -23 вернутся в Новосибирск на следующей неделе

Бизнес Власть

Бассейн в Багане подорожал для бюджета Новосибирской области в 2,3 раза

Общество Право&Порядок

Новосибирцам рассылают поддельные квитанции с QR-кодами

Власть Город

В Новосибирске начали готовить ливневки к паводку

Власть Общество

Анатолий Серышев: С Международным женским днём!

Власть Общество

Президент наградил 13 новосибирцев за выдающиеся достижения

Бизнес

Сибирскую косметику и шоколад оценили за рубежом

Бизнес

Российский бизнес приостанавливает размещение рекламы в Telegram

Для новосибирских выпускников-строителей хотят ввести обязательную отработку

Бизнес Общество Туризм

Еще шесть вывозных рейсов запланированы в Новосибирск из Эмиратов

Общество

Новосибирцы перед 8 Марта выбирают торты с фотографиями

Власть Общество

Еще двое новосибирцев вернулись домой из плена

Авто

Цены на новые автомобили упали в Новосибирской области

Общество

В Новосибирске суд временно запретил сносить старинный дом на Инской

Культура Общество

В новосибирских магазинах началась оклейка книг, в которых упоминаются наркотики

Общество

Жительницы Новосибирска рассказали подарках, которые хотят получить на 8 марта

Город

Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Бизнес Общество

Спрос на клубнику в шоколаде в Новосибирске вырос на 65%

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

