Бассейн в Багане подорожал для бюджета Новосибирской области в 2,3 раза

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Контрольно-счетная палата назвала объекты с максимальным ростом сметы и срывом сроков строительства

Миллиарды на социальные объекты

Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверила, как расходовались бюджетные средства на строительство и ремонт школ, детских садов, спорткомплексов и домов культуры в регионе. Аудиторы изучили освоение межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета муниципалитетам в 2023–2025 годах.

Объектами проверки стали министерства строительства, образования и спорта, а также администрации шести районов — Новосибирского, Коченёвского, Венгеровского, Карасукского округа и других.

Общий объем финансирования, попавший в поле зрения КСП, превысил 10 миллиардов рублей. Почти 78% этих средств направлено на развитие образования.

Однако динамика освоения бюджетов год от года снижалась. В 2023 году планы были выполнены на 84,4%, в 2024 году освоение упало до 75,5% от запланированного. А за девять месяцев 2025 года исполнение составило всего 41,3%.

Основные объекты

Несмотря на сложности с освоением средств, работа не останавливалась. К концу 2025 года в регионе удалось завершить строительство и реконструкцию нескольких десятков объектов.

В Новосибирске открылись четыре новые школы, детский сад и обновленное здание музея. В районах области тоже есть немало сданных объектов: заработал районный дом культуры в Карасуке, спортивные комплексы в Черепановском и Краснозерском районах, стадионы в Сузуне и Линёво. Кроме того, приняты в эксплуатацию бассейн в Багане и универсальная хоккейная площадка в Венгерово. В Толмачево и Щербаках приобрели готовые здания под детские сады.

Однако по ряду объектов сроки сдачи пришлось перенести. Главные причины задержек — необходимость корректировки проектной документации и нерасторопность подрядчиков.

Рекордсмены удорожания

Особое внимание аудиторы обратили на изменение стоимости контрактов. Самым резонансным фактом проверки стало беспрецедентное удорожание строительства плавательного бассейна в селе Баган. Начальная цена контракта в ходе исполнения выросла более чем в два раза — на 132,9%. Этот случай стал рекордсменом по росту сметы среди всех проверенных объектов.

Для сравнения: школа на улице Кубовой в Новосибирске подорожала на 53%, дом культуры в Карасуке — на 42,8%, а спортзал в Маслянино — на 36,1%. Рост цен зафиксирован и на других объектах: детский сад на улице Гребенщикова подорожал на 26,3%, школа с бассейном на Тургенева, 84 — на 25,4%.

В то же время нашлись примеры и экономии: на торгах стоимость футбольного поля в Советском районе удалось снизить на 16%, а лыжной базы в Новосибирске — на 8,5%.

Странные решения

В ходе проверки вскрылись системные нарушения и неэффективные решения.

В Венгеровском районе аудиторы обнаружили парадоксальную ситуацию: один муниципальный контракт фактически предусматривал демонтаж элементов, которые только что возвели по другому контракту. В отчете КСП это назвали прямым свидетельством «неэффективного расходования бюджетных средств».

Там же строительный мусор вывозили с нарушениями: отходы размещали на свалках, не включенных в государственный реестр (ГРОРО), а перевозили их организации без лицензии. Паспорта на отходы, как выяснили проверяющие, вообще отсутствовали.

В Карасукском районе местные власти приняли работы с материалами, не предусмотренными сметой. Но главный курьез ждал аудиторов при проверке закупок: чиновники приобрели для школы здание делового центра. Как отмечается в отчете, «при описании объекта закупки отсутствуют конкретные требования к зданию для осуществления образовательных функций». Хотя санитарные нормы для детей и офисных работников кардинально разнятся.

Денежные нарушения

В Коченёвском районе чиновники перечислили подрядчику аванс в размере почти 39 миллионов рублей в обход правил казначейского сопровождения. В КСП такие действия назвали факторами, создающими «риски неисполнения контракта и невозврата аванса».

В Карасукском районе подрядчик (АО «Сибавиастройпроект») после окончания строительства не предоставил обеспечение гарантийных обязательств.

Администрации трех районов опоздали с подачей заявок на субсидии. В Министерстве образования неверно рассчитали объем поддержки для Новосибирского и Карасукского районов при создании новых учебных мест. В Коченёвском районе при расчете начальной цены контракта проигнорировали индексы инфляции.

Кроме того, в самой госпрограмме развития спорта нашли недочет: показатель «Количество построенных и реконструированных спортивных объектов» не учитывает строительство универсальной хоккейной площадки в Венгерово и стадионов в Линёво и Сузуне.

Рекомендации КСП

По итогам проверки Контрольно-счетная палата внесла ряд предложений.

Правительству региона рекомендовали пересмотреть правила распределения субсидий: при покупке зданий под школы и сады они должны обязательно соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это прямое следствие истории с покупкой офисного здания под школу в Карасуке.

Министерству спорта предложили скорректировать госпрограмму, чтобы учитывать в отчетах все построенные объекты, включая хоккейные площадки и стадионы.

Представления об устранении нарушений направлены в Министерство спорта, Министерство образования, администрации Венгеровского, Коченевского и Новосибирского районов, а также в технический лицей № 176 Карасукского округа.

Отчет аудиторов заслушали в профильных комитетах Законодательного собрания. Комитеты приняли информацию к сведению и поддержали главную инициативу палаты — ужесточить требования к зданиям, приобретаемым для нужд образования, чтобы в них можно было безопасно учиться детям.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты России по объему инвестиций.

Источник фото: правительство Новосибирской области, автор- пресс-служба

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : бюджетные деньги аудиторы КСП

1 029
0
1
В Новосибирске начали готовить ливневки к паводку

Автор: Оксана Мочалова

С приходом марта в Новосибирске начинается активное таяние снега, которое в этом году обещает быть интенсивным из-за большого количества осадков. Городские службы приступили к плановым мероприятиям, чтобы снизить риск подтопления улиц и обеспечить беспрепятственный отвод талых вод.

Специалисты дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ) начали сезонное открытие водоприемных решеток (дождеприемников) на улично-дорожной сети. Всего на балансе города числится 4 887 таких объектов. На зиму их закрывали специальными деревянными щитами, чтобы внутрь ливневой канализации не попадали снег, песок и мусор, которые могли бы вызвать засоры.

Читать полностью

Анатолий Серышев: С Международным женским днём!

— Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Сегодня мы поздравляем самых близких людей — матерей, жён, сестёр, бабушек. Ради улыбок любимых, их спокойствия и благополучия, мужчины защищают Отечество, трудятся на его благо, стремятся обеспечить своим семьям мирное и счастливое будущее.

Читать полностью

Президент наградил 13 новосибирцев за выдающиеся достижения

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении жителей регионов Сибирского федерального округа. Среди награжденных оказались 13 представителей Новосибирской области. Они отмечены за выдающиеся успехи в профессиональной деятельности, трудовые заслуги и многолетнюю добросовестную работу.

Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники трех крупных предприятий региона, а также представители научного сообщества.

Читать полностью

Сибирскую косметику и шоколад оценили за рубежом

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году из Сибирского федерального округа было вывезено на экспорт более 3.3 тысяч тонн шоколада. Продукция поступала в 16 стран мира. Впервые сибирские конфеты с начинкой были отправлены в Иорданию. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Напомним, за 2024 год из сибирских регионов на экспорт ушло 82,5 тысячи тонн шоколада, включая шоколадные конфеты. При этом в 2025 году в новосибирской рознице шоколад вырос в цене на 22,6%. Согласно данным официальной статистики, к концу года средняя цена шоколада в городе составила 1546 рублей за один килограмм.

Читать полностью

Российский бизнес приостанавливает размещение рекламы в Telegram

Автор: Юлия Данилова

Крупные российские рекламные группы приостанавливают размещение рекламы в Telegram. В частности, речь идет о рекламной группе Мedia Direction Group (№8 по объему медиазакупок в 2024 году в рейтинге Sostav и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора группы Дениса Максимова.

Агентство NMi Digital (входит в NMi Group) проводит полный аудит размещений и рекомендует приостановить рекламные кампании в Telegram до выяснения обстоятельств.

Читать полностью

Еще шесть вывозных рейсов запланированы в Новосибирск из Эмиратов

Автор: Юлия Данилова

Сегодня в Новосибирск прибудет вывозной рейс S7 («Сибирь») из ОАЭ. Прибытие самолета из Фуджейры ожидается вечером.

Авиакомпания также опубликовала список рейсов, которыми планирует вывозить новосибирских туристов вплоть до 12 марта. 8 марта ожидется еще один самолет из Фуджейры. Рейсы будут выполняться по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки. 9-12 марта — еще ожидается четыре рейса. Они будут выполнены из Международного аэропорта Дубая (DXB) по согласованному маршруту с технической посадкой в Самарканде для дозаправки.

Читать полностью
