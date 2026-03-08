Бассейн в Багане подорожал для бюджета Новосибирской области в 2,3 раза

Миллиарды на социальные объекты

Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверила, как расходовались бюджетные средства на строительство и ремонт школ, детских садов, спорткомплексов и домов культуры в регионе. Аудиторы изучили освоение межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета муниципалитетам в 2023–2025 годах.

Объектами проверки стали министерства строительства, образования и спорта, а также администрации шести районов — Новосибирского, Коченёвского, Венгеровского, Карасукского округа и других.

Общий объем финансирования, попавший в поле зрения КСП, превысил 10 миллиардов рублей. Почти 78% этих средств направлено на развитие образования.

Однако динамика освоения бюджетов год от года снижалась. В 2023 году планы были выполнены на 84,4%, в 2024 году освоение упало до 75,5% от запланированного. А за девять месяцев 2025 года исполнение составило всего 41,3%.

Основные объекты

Несмотря на сложности с освоением средств, работа не останавливалась. К концу 2025 года в регионе удалось завершить строительство и реконструкцию нескольких десятков объектов.

В Новосибирске открылись четыре новые школы, детский сад и обновленное здание музея. В районах области тоже есть немало сданных объектов: заработал районный дом культуры в Карасуке, спортивные комплексы в Черепановском и Краснозерском районах, стадионы в Сузуне и Линёво. Кроме того, приняты в эксплуатацию бассейн в Багане и универсальная хоккейная площадка в Венгерово. В Толмачево и Щербаках приобрели готовые здания под детские сады.

Однако по ряду объектов сроки сдачи пришлось перенести. Главные причины задержек — необходимость корректировки проектной документации и нерасторопность подрядчиков.

Рекордсмены удорожания

Особое внимание аудиторы обратили на изменение стоимости контрактов. Самым резонансным фактом проверки стало беспрецедентное удорожание строительства плавательного бассейна в селе Баган. Начальная цена контракта в ходе исполнения выросла более чем в два раза — на 132,9%. Этот случай стал рекордсменом по росту сметы среди всех проверенных объектов.

Для сравнения: школа на улице Кубовой в Новосибирске подорожала на 53%, дом культуры в Карасуке — на 42,8%, а спортзал в Маслянино — на 36,1%. Рост цен зафиксирован и на других объектах: детский сад на улице Гребенщикова подорожал на 26,3%, школа с бассейном на Тургенева, 84 — на 25,4%.

В то же время нашлись примеры и экономии: на торгах стоимость футбольного поля в Советском районе удалось снизить на 16%, а лыжной базы в Новосибирске — на 8,5%.

Странные решения

В ходе проверки вскрылись системные нарушения и неэффективные решения.

В Венгеровском районе аудиторы обнаружили парадоксальную ситуацию: один муниципальный контракт фактически предусматривал демонтаж элементов, которые только что возвели по другому контракту. В отчете КСП это назвали прямым свидетельством «неэффективного расходования бюджетных средств».

Там же строительный мусор вывозили с нарушениями: отходы размещали на свалках, не включенных в государственный реестр (ГРОРО), а перевозили их организации без лицензии. Паспорта на отходы, как выяснили проверяющие, вообще отсутствовали.

В Карасукском районе местные власти приняли работы с материалами, не предусмотренными сметой. Но главный курьез ждал аудиторов при проверке закупок: чиновники приобрели для школы здание делового центра. Как отмечается в отчете, «при описании объекта закупки отсутствуют конкретные требования к зданию для осуществления образовательных функций». Хотя санитарные нормы для детей и офисных работников кардинально разнятся.

Денежные нарушения

В Коченёвском районе чиновники перечислили подрядчику аванс в размере почти 39 миллионов рублей в обход правил казначейского сопровождения. В КСП такие действия назвали факторами, создающими «риски неисполнения контракта и невозврата аванса».

В Карасукском районе подрядчик (АО «Сибавиастройпроект») после окончания строительства не предоставил обеспечение гарантийных обязательств.

Администрации трех районов опоздали с подачей заявок на субсидии. В Министерстве образования неверно рассчитали объем поддержки для Новосибирского и Карасукского районов при создании новых учебных мест. В Коченёвском районе при расчете начальной цены контракта проигнорировали индексы инфляции.

Кроме того, в самой госпрограмме развития спорта нашли недочет: показатель «Количество построенных и реконструированных спортивных объектов» не учитывает строительство универсальной хоккейной площадки в Венгерово и стадионов в Линёво и Сузуне.

Рекомендации КСП

По итогам проверки Контрольно-счетная палата внесла ряд предложений.

Правительству региона рекомендовали пересмотреть правила распределения субсидий: при покупке зданий под школы и сады они должны обязательно соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это прямое следствие истории с покупкой офисного здания под школу в Карасуке.

Министерству спорта предложили скорректировать госпрограмму, чтобы учитывать в отчетах все построенные объекты, включая хоккейные площадки и стадионы.

Представления об устранении нарушений направлены в Министерство спорта, Министерство образования, администрации Венгеровского, Коченевского и Новосибирского районов, а также в технический лицей № 176 Карасукского округа.

Отчет аудиторов заслушали в профильных комитетах Законодательного собрания. Комитеты приняли информацию к сведению и поддержали главную инициативу палаты — ужесточить требования к зданиям, приобретаемым для нужд образования, чтобы в них можно было безопасно учиться детям.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты России по объему инвестиций.