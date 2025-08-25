Новосибирцев предупредили о взломах аккаунтов в Telegram

Следственное управление СК России по Новосибирской области предупредило пользователей Телеграма о рисках взлома аккаунтов. Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Для защиты аккаунта включить двухэтапную аутентификацию. Для этого нужно перейти в раздел «Настройки», затем в «Конфиденциальность» и выберите «Двухэтапную аутентификацию». Активируйте её, введя пароль.

Будьте осторожны с сообщениями, в которых собеседники просят о помощи, особенно если они кажутся срочными или эмоциональными. Не переходите по ссылкам в таких сообщениях.

Если вы получили подозрительное сообщение, свяжитесь с отправителем напрямую, чтобы узнать, все ли с ним в порядке.

Если вы уже перешли по ссылке или отправили код злоумышленникам, зайдите в «Настройки» — «Активные сессии», завершите все другие сеансы и включите двухэтапную аутентификацию.

— Будьте бдительными и внимательными. Берегите свои персональные данные, — подчеркнули в ведомстве.

