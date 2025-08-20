Предпринимателей Новосибирска предупредили о новом виде мошенничества

Директор юридической компании «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева столкнулась с новой формой мошенничества, когда под атакой оказываются предприниматели. Об этом она рассказала корреспонденту Infopro54.

— На этой неделе мне позвонила директор нашего адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» и сообщила, что ей от меня в «Телеграм» поступил странный запрос. Причем вначале был звонок, а потом переписка, где абонент интересовался, слышно ли его, писал, что связь глушат, и просил реквизиты компании, — пояснила Ирина Гребнева.

По ее словам, аккаунт был новый, но в нем размещена ее фотография.

— Мы обсудили ситуацию с коллегами по рынку и поняли, что такие запросы сегодня часто поступают в форме переписки между директором, учредителем и сотрудниками. Только в моем окружении с этим сталкивались пятеро человек. Безусловно, никто из них в дальнейшую переписку не вступал, общение с такими аккаунтами пресекалось. Я также разместила в сторис предупреждение и попросила коллег и партнеров не реагировать на этот контакт и попытки коммуникации, — поясняет юрист.

При этом Ирина Гребнева отметила, что фейковый аккаунт был оперативно удален создателями — еще до того, как компания обратилась в службу поддержки «Телеграм».

— Мы проанализировали риски такого вида мошенничества. Думаем, что это было начало диалога. Дальше, скорее всего, последовал бы запрос на доступы, информация о «проверке ФСБ», просьбы помочь и т.д., — рассказывает собеседница редакции.

Самым тревожным и неприятным фактом, который подтвердился при опросе коллег, она называет то, что подобные действия начались после того, как по одному из проектов для юридического лица был открыт счет в банке.

— Ранее мы с этой кредитной организацией не сотрудничали. Не хотелось бы обвинять банки, но очевидно, что информация уходит, и начинается атака. Лично для меня это крайне неприятно, — подчеркнула Ирина Гребнева.

Назвать банк юрист отказалась.

Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко рассказала, что столкнулась с похожей ситуацией.

— Директор нашей компании получила от меня сообщение с просьбой прислать реквизиты. При этом мы вместе с ней сидели в этот момент на планерке. Для создания фейкового аккаунта в «Телеграм» взяли мое фото, купили премиум-доступ, только название отличалось на одну букву. После сообщения в службу поддержки спам-канал заблокировали, —- рассказывает Бондаренко.

Юристы компании проанализировали ситуацию, изучив аналогичные прецеденты по России, и выяснили, что после получения реквизитов мошенники нередко выставляют счета контрагентам, при этом указанный в них расчетный счет немного отличается от оригинала.

— Мы находили истории, когда люди обращались в компании и интересовались, почему им не оказываются оплаченные услуги. Кроме того, например, мы встречали на рынке двойников компании «Юсконсалт», которые пытаются работать под нашим названием. Так, недавно выявили клона, зарегистрированного на Добролюбова в Новосибирске. Мошенники пытаются вводить людей в заблуждение, используя чужие бренды, — констатировала Евгения Бондаренко.

По ее наблюдению, сейчас люди стали более осторожно относиться к таким сообщениям, особенно после того, как участились случаи взлома телеграм-каналов и аккаунтов, а также «ВКонтакте».

— Мы рекомендуем при получении сообщения, которое вас настораживает, связаться с собеседником по телефону либо через другой канал связи, и проверить информацию. Советуем осторожно относиться к предложениям принять участие в каком-либо голосовании, так как это один из наиболее распространенных способов взлома аккаунта. Также стоит использовать в соцсетях и мессенджерах двухфакторную идентификацию, — говорит юрист.

