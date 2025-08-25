В Новосибирске рассказали о детях мигрантов, заваливших второй тест по русскому

По данным мэрии Новосибирска, тест на знание русского языка в городе сдавали 162 ребенка иностранных граждан. 103 из них показали достаточный уровень для поступления в первый класс. Остальным придется сдавать экзамен повторно не ранее чем через три месяца. То есть на 1 сентября они уже не попадают. На этой неделе должно пройти финальное первое тестирование.

— Обучение тех, кто не выходит в школу 1 сентября, — это дело семьи. Если повторное тестирование также будет неуспешно, то будет решаться вопрос о пребывании на территории РФ, — заявил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

По его мнению, это эффективные меры.

— Мы говорим о поддержке русского языка. Если мы обучаемся в российской школе и по российской программе, то язык — первое с чем ребенок должен приходить в школу, —подчеркнул Ахметгареев.

Он пояснил, что подготовку ребенка к тестированию могут вести школы, а также педагоги, здесь нет ограничений.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко сообщала, что в регионе определены девять площадок проведения тестирования на знание русского языка. По данным министерства образования региона, в 2025/2026 учебном году в области предстоит протестировать до 900 детей иностранных граждан. По данным Минобразования, в школах Новосибирской области сегодня обучается более пяти тысяч детей из семей иностранных граждан.

На минувшей неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал в своем телеграм-канале, что результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения.

— Это объясняется неполнотой либо недостоверностью предоставляемых документов, в том числе отсутствием подтверждения законного пребывания в России, а также неудовлетворительными результатами прохождения тестирования на знание русского языка, — писал Володин.

По его словам, в Нижегородской области количество заявлений на приём в школу от иностранных граждан снизилось почти в 10 раз, в Воронежской области — в 7 раз. 55 детей мигрантов из 91 в Калужской области не подтвердили достаточный уровень знаний, в Свердловской области — 53 из 66, в Тульской области — 32 из 62, в Республике Коми — 11 из 14, в Республике Крым — 4 из 10. В Республике Татарстан каждый десятый ребёнок без российского гражданства не сдал тест.

Закон об обязательном тестировании на знание русского языка детей-мигрантов был принят в конце прошлого года, а вступил в действие 1 апреля 2025-го.

Ранее редакция сообщала о том, что СПЧ призвал высылать из России мигрантов, не отправляющих детей в школы. По данным МВД, только 24% несовершеннолетних иностранцев посещают школы в России.