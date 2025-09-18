Новосибирцы могут служить «со своими» в группировке «Отважные»

Для жителей Новосибирской области, которые хотят подписать контракт на службу в армии, появилась актуальная возможность проходить военную службу рядом с земляками. В частности, новосибирцы могут служить со своими в частях группировки войск Центрального военного округа, известной как «Отважные».

Как отметил Алексей Кириллов, глава департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области и Правительства региона, многие жители, заключающие контракт, высказывают желание служить с друзьями и близкими.

— Региональное правительство вместе с областным военным комиссариатом постоянно обновляет условия контракта. В начале этого года в Сибири были сформированы новые воинские части, в которые входили подразделения, состоящие исключительно из новосибирцев. Теперь жители нашего региона, подписавшие контракт на службу с Минобороны Российской Федерации, имеют возможность служить в войсках Центрального военного округа «Отважные», которые включают 41-ю общевойсковую армию, базирующуюся в Новосибирске, 24-ю бригаду спецназа и другие подразделения, — добавил Кириллов.

Группировка «Отважные» является одним из основополагающих оперативных объединений российской армии, задействованных в специальной военной операции. Эти подразделения зарекомендовали себя как высококвалифицированные и эффективные, активно участвующие в ключевых сражениях. Наши земляки проявляют себя в зоне СВО, отличаясь высокой боеспособностью и организованностью. По словам самих военнослужащих, служить со своими проще: легче установить взаимопонимание и наладить отношения в коллективе, что облегчает выполнение боевых задач.

В группировке войск «Отважные» можно заключить контракт на различные военные специальности, включая связиста, медика, артиллериста, водителя, снайпера, оператора БПЛА и другие.

До конца сентября в Новосибирской области действуют лучшие условия для подписания контракта, включая единовременную выплату в размере 2 млн рублей: региональная часть составляет до 1,6 млн, а федеральная — 400 тыс.

Денежное довольствие военнослужащих по контракту в зоне специальной военной операции составляет от 210 тыс. рублей и может быть выше. Существуют также дополнительные выплаты, например, за уничтожение техники противника или за продвижение вперед в составе штурмовых подразделений. Награждение медалями и орденами также влечет за собой материальное вознаграждение.

Чтобы узнать детали о поступлении на военную службу по контракту, социальных гарантиях и выплатах, жители региона могут обратиться по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и посетить сайт kontrakt.nso.ru.