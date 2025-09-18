В Новосибирске нейросеть помогла задержать две тысячи преступников

Заместитель министра цифрового развития Новосибирской области Антон Лошаков выступил с докладом на масштабном форуме по кибербезопасности Positive Tech Day.

В своём выступлении представитель регионального правительства рассказал о внедрение системы «Безопасный город», предусматривающей масштабную установку камер с интегрированным искусственным интеллектом.

Согласно представленному плану, по сообщению BFM Новосибирск, в рамках проекта в регионе планируется монтаж 50 тысяч камер, оснащённых современными технологиями искусственного интеллекта. Это позволит значительно повысить уровень безопасности в регионе и эффективность работы правоохранительных органов. Напомним, сейчас в городе в сеть входит около 4000 камер.

Камеры уже показали свою эффективность. За восемь месяцев работы системы удалось задержать 2000 нарушителей, в том числе 250 за последний месяц. Квартирные кражи, разбои, грабежи и ограбления в городе стали регистрироваться реже.

В отличие от больших городов, в Новосибирске камеры наблюдения установлены не везде, а только в определённых местах. Их ставят там, где много людей, в тёмных и узких переулках и в других местах, которые могут быть опасными.

