Yandex Zen RuTube
Новосибирцы назначают финансовых помощников

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Доверенное лицо получает возможность одобрять транзакции, инициированные владельцем счета

Финансовые мошенничества продолжают оставаться серьёзной угрозой, и традиционные меры защиты, такие как самостоятельные запреты на кредитование, зачастую оказываются недостаточными. В ответ на этот вызов Банк России представил новый инструмент — сервис «вторая рука». Он позволяет клиенту банка добровольно назначить доверенного помощника для контроля над подозрительными операциями.

Эксперты подчёркивают, что идея сервиса заключается в создании дополнительного защитного контура.

— Человек сам определяет, какая сумма для него кажется необычной — например, 20 тысяч рублей. Переводы ниже этого порога «вторая рука» не увидит. При этом личной счёт остаётся скрытым от посторонних глаз, — рассказал ГОРСАЙТУ глава Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.

Назначенное лицо получает уведомления о транзакциях, превышающих установленный лимит, и может подтвердить или отклонить операцию в течение 12 часов. Механизм работает как с безналичными переводами третьим лицам, так и со снятием наличных в банкоматах.

Инициатива действует на основании трёхстороннего соглашения между банком, клиентом и доверенным лицом, которое не обязано быть клиентом того же финансового учреждения. Отсутствие реакции помощника в отведённый срок ведёт к автоматическому отклонению операции, что позволяет блокировать потенциально мошеннические действия.

Ранее редакция сообщала, что в 2025 году в Новосибирской области было подано более 405 тысяч заявлений на самозапрет на кредиты и 33,7 тыс заявлений на его снятие. На начало 2026 года, самозапрет имел примерно каждый 20-й житель региона из 100.

Источник фото: freepik.com, автор- jcomp

Рубрики : Бизнес Финансы

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : сервис "второй руки"

Почти 50 тысяч новосибирцев получают доходы от сдачи имущества в аренду

Автор: Юлия Данилова

48 тысяч налогоплательщиков в 2025 году задекларировали доходы от сдачи в аренду принадлежащего им имущества на праве собственности на сумму более 3,7 млрд. руб. Это в 1,6 раза больше, чем в 2024 году. Об этом сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Новосибирской области Ирина Демиденко.

По ее словам, за минувший год количество самозанятых, сдающих жилье в аренду, в регионе увеличилось почти на 1,5 тысячи человек и составило 5,3 тысячи.

Читать полностью

Обновленное отделение ВТБ открылось в Карасуке

В Карасуке возобновил работу модернизированный филиал ВТБ. Обслуживающий физлица офис распахнул свои двери по хорошо знакомому адресу, в обновленном и расширенном отделении. Банк не только переехал, но и провел масштабную реконструкцию, увеличив площадь отделения.

Здесь созданы удобные зоны ожидания с мягкой мебелью. Учитывая, что значительная часть финансовых операций теперь осуществляется дистанционно, клиентам доступен бесплатный Wi-Fi для самостоятельного использования сервисов онлайн-банка и подписания документов в электронном виде.

Читать полностью

Рейтинг работодателей для молодежи создадут в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Губернатор региона Андрей Травников поручил разработать рейтинг работодателей, отражающий привлечение ими молодёжи региона. Он будет учитывать, насколько активно бизнес привлекает молодёжь, выпускников, какой у них процент трудоустройства, закрепления.

— Нужно формировать мнение, что привлечение молодёжи, выпускников СПО и вузов для работодателя — это не только решение собственной кадровой проблемы, но и важная общественная миссия — дать возможность молодым людям раскрыться максимально быстро по специальности, — заявил Травников.

Читать полностью

Более 19 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

Автор: Юлия Данилова

В опасных для жизни и здоровья условиях проживает более 19 000 новосибирцев. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— Необходимо дополнительно проработать вопрос о расселении девятиста многоквартирных жилых домов, которые не вошли в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, — подчеркнул Зайцев.

Читать полностью

«Никакой зачистки»: губернатор Новосибирской области поручил проверить самовольную застройку

Автор: Юлия Данилова

На оперативном совещании 26 января глава региона Андрей Травников дал поручение министерствам и главам муниципалитетов проверить некогда самовольно построенные и реконструированные объекты. Причиной стало обрушение торгового центра в Первомайке, который оказался самовольным объектом. Под обломками ТЦ погиб человек.

— После недавней трагедии настало время более настойчиво исправлять последствия некоторых вольностей предыдущих лет, связанных с самовольным строительством, переоборудованием и реконструкцией зданий — там, где это действительно может привести к рискам для безопасности людей или где постройки нарушают общую градостроительную политику наших населённых пунктов, — подчеркнул губернатор.

Читать полностью

«Продаем только за наличку»: новосибирские предприниматели начали отказывать покупателям с картами

Автор: Юлия Данилова

За минувшую неделю корреспондент Infopro54 лично трижды оказался в ситуации, когда не смог осуществить покупку с помощью банковской карты. О подобных ситуациях рассказывают и другие новосибирцы в социальных сетях. Как правило, речь идет о торговом малом и микробизнесе.

 — Принимаю у вас расчет по безналу последний раз. Мы полностью переходим на наличные, — сообщила продавщица в небольшом киоске, где журналист был довольно частым покупателем.

Читать полностью
