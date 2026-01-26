Новосибирцы назначают финансовых помощников

Финансовые мошенничества продолжают оставаться серьёзной угрозой, и традиционные меры защиты, такие как самостоятельные запреты на кредитование, зачастую оказываются недостаточными. В ответ на этот вызов Банк России представил новый инструмент — сервис «вторая рука». Он позволяет клиенту банка добровольно назначить доверенного помощника для контроля над подозрительными операциями.

Эксперты подчёркивают, что идея сервиса заключается в создании дополнительного защитного контура.

— Человек сам определяет, какая сумма для него кажется необычной — например, 20 тысяч рублей. Переводы ниже этого порога «вторая рука» не увидит. При этом личной счёт остаётся скрытым от посторонних глаз, — рассказал ГОРСАЙТУ глава Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.

Назначенное лицо получает уведомления о транзакциях, превышающих установленный лимит, и может подтвердить или отклонить операцию в течение 12 часов. Механизм работает как с безналичными переводами третьим лицам, так и со снятием наличных в банкоматах.

Инициатива действует на основании трёхстороннего соглашения между банком, клиентом и доверенным лицом, которое не обязано быть клиентом того же финансового учреждения. Отсутствие реакции помощника в отведённый срок ведёт к автоматическому отклонению операции, что позволяет блокировать потенциально мошеннические действия.

Ранее редакция сообщала, что в 2025 году в Новосибирской области было подано более 405 тысяч заявлений на самозапрет на кредиты и 33,7 тыс заявлений на его снятие. На начало 2026 года, самозапрет имел примерно каждый 20-й житель региона из 100.