Бизнес-клиенты Уралсиба могут размещать свою брендированную заставку в платежном терминале

Дата:

Бизнес-клиенты Банка Уралсиб получили возможность размещения своей брендированной заставки на экране платежного терминала – эта бесплатная опция доступна при подключении торгового эквайринга

Банк УралсибНовая функция, например, актуальна для юрлиц и индивидуальных предпринимателей с бизнесом в сфере розничных продаж, общественного питания, а также для владельцев салонов красоты. Продавцы смогут вывести на экран терминала для оплаты логотип или рекламу своих услуг – короткие информационные сообщения и акционные предложения будут видны при совершении покупок. Для этого нужно самостоятельно загрузить готовое изображение в интернет-банке для бизнеса.

Брендирование терминала позволит предпринимателям естественным образом фокусировать внимание покупателя на заставке в момент оплаты, таким образом, повышать узнаваемость бренда и формировать маркетинговую коммуникацию для широкого круга клиентов во время покупки.

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

567
0
0
Обновленное отделение ВТБ открылось в Карасуке

В Карасуке возобновил работу модернизированный филиал ВТБ. Обслуживающий физлица офис распахнул свои двери по хорошо знакомому адресу, в обновленном и расширенном отделении. Банк не только переехал, но и провел масштабную реконструкцию, увеличив площадь отделения.

Здесь созданы удобные зоны ожидания с мягкой мебелью. Учитывая, что значительная часть финансовых операций теперь осуществляется дистанционно, клиентам доступен бесплатный Wi-Fi для самостоятельного использования сервисов онлайн-банка и подписания документов в электронном виде.

Более миллиона студентов и школьников Сибири оплачивают покупки бонусами

Активных участников программы лояльности «СберСпасибо» среди школьников и студентов в возрасте до 21 года уже больше миллиона человек. За год их число увеличилось на 26%, или более чем на 200 тыс. молодых пользователей.

Чаще других предпочтение «СберСпасибо» отдают студенты и школьники в Красноярском крае, Новосибирской области и Кузбассе. При этом наиболее высокие темпы роста подключения к программе среди молодежи в Тыве, Хакасии и обоих регионах Алтая.

Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 18,79% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,987 – 33,061% годовых.

Рефинансирование ипотеки другого банка теперь можно оформить по ставке от 19,49% (ПСК 19,698 – 38,901% годовых).

По итогам 2025 года число откликов на вакансии Сбера достигло 5 млн — максимума за всю историю компании

В 2025 году Сбер зафиксировал рекордный интерес со стороны соискателей: на вакансии компании поступило 5 миллионов резюме. Фактически почти каждый шестнадцатый рассматривал Сбер как потенциальное место работы, что подтверждает статус компании как одного из самых привлекательных работодателей страны.

В 2025 году Сбер нанял более 40 тысяч человек, а средний конкурс на одну вакансию составлял около 120 кандидатов.

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных кредитов на первичном рынке

Ипотечная программа Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга (6-е место) лучших ипотечных предложений на покупку квартиры в новостройке – исследование по итогам декабря 2025 года подготовил портал Банкирос.ру. Эксперты сравнили условия ипотечного кредитования в российских банках, при первоначальном взносе не выше 25% от полной стоимости.

В ходе исследования аналитики учитывали такие критерии, как уровень минимальной и максимальной ставки по кредиту, сумма первоначального взноса, наличие льготных условий для зарплатных клиентов. Кроме того, они рассмотрели требования к возрасту, стажу работы и месту регистрации заемщика, необходимость дополнительного страхования (кроме имущественного), а также ряд других параметров. В итоговый рейтинг вошли кредиты на покупку жилья в новостройке, представленные на сайте Bankiros.ru и набравшие максимальное количество баллов.

Сбер в 2025 году помог сибирякам уберечь от мошенников около 1,5 млрд рублей

Эффективные системы противодействия мошенничеству в банках в условиях стремительного роста цифровой преступности становятся одним из ключевых конкурентных преимуществ.

В основе антифрод-системы банка — постоянно совершенствующаяся ИИ-модель для проверки транзакций. Сегодня она способна в режиме онлайн анализировать десятки миллионов расчётов и обрабатывать более сотни параметров в секунду, включая данные подключённых компаний-партнёров рынка.

