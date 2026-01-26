В Новосибирской области реконструируют путепровод через железную дорогу

В Тогучинском районе Новосибирской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирована масштабная реконструкция путепровода, пересекающего железную дорогу «Обь – Проектная» на автомобильной магистрали «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, путепровод, введенный в эксплуатацию в 1975 году, ни разу не подвергался капитальному ремонту. Длительный срок эксплуатации привел к значительному износу конструктивных элементов, что обуславливает необходимость проведения полноценного ремонта несущих конструкций, включая балки пролетных строений и опоры, для обеспечения безопасного движения. Кроме того, будет произведена полная замена дорожного покрытия и деформационных швов. Техническое состояние путепровода оценивается как близкое к аварийному, что делает реконструкцию первоочередной задачей.

В ходе работ мостостроители проведут переустройство опор путепровода, заменят балки пролетных строений, обустроят гидроизоляцию и деформационные швы, полностью обновят дорожную одежду, установят новые барьерные ограждения, лестничные сходы и систему водоотвода. Реконструкция позволит значительно улучшить эксплуатационные характеристики сооружения: возрастет его грузоподъемность, а ширина проезжей части будет увеличена с 9,7 м до 10,5 м.

Строительно-монтажные работы по реконструкции путепровода начались в ноябре 2025 года и планируются к завершению в октябре 2027 года. Движение транспорта будет осуществляться поочередно по одной полосе с марта 2026 года по октябрь 2027 года.