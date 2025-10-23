Новосибирцы не почувствуют смену собственника «Спецавтохозяйства»

Генеральный директор компании АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов заверяет, что переход регоператора в областное подчинение не повлияет на потребителей. Напомним, в середине октября стало известно, что правительство Новосибирской области решило взять под свой контроль 100% акций «САХ». Это решение вынесено на рассмотрение октябрьской сессии регионального парламента.

— Региональный оператор АО «Спецавтохозяйство» планируют передать в областное подчинение. Эта процедура не быстрая, требует изменения нормативно-правовых актов, которые должны подготовить Законодательное собрание Новосибирской области и городской совет депутатов. Кроме того, передача муниципальной собственности в областное подчинение требует определенного порядка, поэтому точную дату передачи назвать сложно, но этот процесс уже идет, — уверил Мартынов издание Сибкрай.

Министр природных ресурсов и экологии области Евгений Шестернин подчеркивал, что передача акций позволит поддерживать регионального оператора и усилить контроль за его работой. Крайний срок передачи — 1 декабря.

Глава МинЖКХ и энергетики области Евгений Назаров добавил, что поправки в законодательство дадут АО «Спецавтохозяйство» поддержку из областного бюджета. Деньги пойдут на покупку техники, оборудования, оплату лизинга, программно-технических средств и борьбу с незаконными свалками.

Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив подчеркнул важность эффективной работы оператора в сфере отходов и призвал руководство «Спецавтохозяйства» выйти на самоокупаемость в ближайшие полтора-два года.

Напомним, в конце 2024 года по решению депутатов горсовета Новосибирска муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» было приватизировано и сейчас работает в форме АО.

Ранее редакция сообщала о том, что «Левобережный» комплекс по переработке ТКО появится в Новосибирске в 2027 году.