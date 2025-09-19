Рекламодателям

Новосибирцы поделились, зачем пришли к ковчегу патриарха Русской церкви

  • 19/09/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Мощи пробудут в городе до 21 сентября
Мощи пробудут в городе до 21 сентября

В Вознесенский собор Новосибирска до 21 сентября привезли уникальную святыню — ковчег с частицей мощей святителя Тихона. Этот патриарх возглавлял Русскую церковь в трудные годы после революции 1917 года и был канонизирован как исповедник. Принесение мощей приурочено к 100-летию со дня его кончины.

Утром 19 сентября у собора выстроилась длинная очередь из верующих. В этот день к Вознесенскому собору пришли люди из разных уголков города, чтобы прикоснуться к святыне.

— Для меня это особое событие. Я пришла поклониться мощам святителя Тихона, потому что он был тем, кто сохранил веру в такие тяжёлые времена. Это возможность почувствовать силу этой святой личности и попросить его благословения для своей семьи, — отметила Ирина, прихожанка, изданию Om1 Новосибирск.

Как рассказал другой прихожанин Алексей, он хочет попросить святого Тихона о помощи. По его словам, когда кажется, что сил не хватает, стоит вспомнить тех, кто преодолел свои испытания.

Среди участников молитвы были не только обычные люди, но и курсанты Новосибирского военного института Росгвардии. В учебном заведении пояснили, что информацию о событии довели до всех курсантов. Желающим предоставили возможность посетить собор.

Мощи пробудут в Новосибирске до 21 сентября, после чего ковчег отправится в Сургут.

Ранее редакция сообщала о том, что деревянный храм в честь Матроны Московской появится в Новосибирске.

Источник фото: Om1 Новосибирск / Автор — Роман Софин

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : церковь мощи святого



