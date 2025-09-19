Новосибирцы поделились, зачем пришли к ковчегу патриарха Русской церкви

В Вознесенский собор Новосибирска до 21 сентября привезли уникальную святыню — ковчег с частицей мощей святителя Тихона. Этот патриарх возглавлял Русскую церковь в трудные годы после революции 1917 года и был канонизирован как исповедник. Принесение мощей приурочено к 100-летию со дня его кончины.
Утром 19 сентября у собора выстроилась длинная очередь из верующих. В этот день к Вознесенскому собору пришли люди из разных уголков города, чтобы прикоснуться к святыне.
— Для меня это особое событие. Я пришла поклониться мощам святителя Тихона, потому что он был тем, кто сохранил веру в такие тяжёлые времена. Это возможность почувствовать силу этой святой личности и попросить его благословения для своей семьи, — отметила Ирина, прихожанка, изданию Om1 Новосибирск.
Как рассказал другой прихожанин Алексей, он хочет попросить святого Тихона о помощи. По его словам, когда кажется, что сил не хватает, стоит вспомнить тех, кто преодолел свои испытания.
Среди участников молитвы были не только обычные люди, но и курсанты Новосибирского военного института Росгвардии. В учебном заведении пояснили, что информацию о событии довели до всех курсантов. Желающим предоставили возможность посетить собор.
Мощи пробудут в Новосибирске до 21 сентября, после чего ковчег отправится в Сургут.
Ранее редакция сообщала о том, что деревянный храм в честь Матроны Московской появится в Новосибирске.
Источник фото: Om1 Новосибирск / Автор — Роман Софин
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru