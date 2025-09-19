Андрей Травников поздравил работников леса с профессиональным праздником

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в официальном мероприятии, посвященном празднованию «Дня работников леса-2025».

Обращаясь к собравшимся в здании регионального Правительства, Андрей Травников выразил признательность сотрудникам лесного хозяйства Новосибирской области за их вклад в развитие отрасли.

По его словам, проделана значительная работа в части организационных решений: юридическое оформление лесхозов, схема финансирования, укрепление лесопожарной и авиапожарной охраны, обновление материально-технической базы. Отдельно губернатор отметил успехи в лесовосстановлении.

— Сегодня у нас достаточно государственных и негосударственных предприятий, обеспечивающих область посадочным материалом, для наращивания темпов восстановления лесов. Особая благодарность – за информационно-просветительскую и воспитательную работу, которая также приносит свои плоды. В таком малолесном регионе, как Новосибирская область, леса выполняют первостепенную функцию – защитную и рекреационную. Разумеется, в лесах необходимо вести хозяйственную деятельность, но в первую очередь для обеспечения природоохранных задач, и только во вторую – для получения экономической выгоды. Благодарю за подготовку молодых специалистов. Кадровая проблема сегодня актуальна для всех отраслей. И то, что нам удается привлекать молодежь в лесной комплекс – это заслуга ветеранов и опытных наставников. Спасибо вам за преданность делу, профессионализм, верность профессии, лесу и родному краю, — отметил глава региона.

Кроме того, Андрей Травников вручил выдающимся работникам лесного хозяйства Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области.

Стоит отметить, что День работников леса был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Дата празднования, третье воскресенье сентября, выбрана не случайно. Как раз в это время завершается основной цикл лесозаготовительных работ и подводятся предварительные итоги года.

С 2025 года восстановление лесов реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». На финансирование мероприятий по лесовосстановлению выделено 136,4 миллиона рублей из федерального бюджета и внебюджетных источников.

В Новосибирской области функционируют 19 лесных питомников. За последние пять лет ежегодно выращивается в среднем шесть миллионов штук стандартных сеянцев. Ведется работа по созданию нового лесного питомника для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой, закладка 40,5 гектаров новых объектов лесного семеноводства, а также уход за уже существующими объектами. К 2030 году планируется увеличить площадь искусственного лесовосстановления с использованием посадочного материала с улучшенными наследственными характеристиками на 10%.