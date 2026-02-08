Поиск здесь...
Новосибирский предприниматель развернул российский флаг на трибунах Олимпиады

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Личная фотосессия бизнесмена облетела мировые СМИ

Новосибирский бизнесмен и девелопер Евгений Бурденюк стал одним из ярких персонажей зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. Уроженец маленького городка Похвистнево Самарской области пронес на трибуны знаменитого стадиона «Сан-Сиро» российский триколор с надписью «Лыжная команда Похвистнево» и сделал с ним несколько фотографий.

Кадры с болельщиком, развернувшим флаг на нижнем ярусе арены незадолго до церемонии открытия, мгновенно разлетелись по соцсетям и спортивным СМИ. Журналисты отметили, что российский флаг, несмотря на официальный запрет на его пронос на олимпийские объекты, появился на трибунах. При этом российские спортсмены выступают на этих Играх в нейтральном статусе.

Евгений Бурденюк объяснил, что акция была личной инициативой. Он и его друзья не планировали публичной огласки, просто поделились снимками в узком кругу.

— Мы просто как болельщики, хотели сохранить момент, — написал он в телеграм-канале.

Предприниматель добавил, что на досмотре наличие флага не вызвало вопросов, а охрана и волонтеры спокойно пропустили его в сектор и даже позволили сделать фото. Забрали только пауэрбанк и стик для камеры.

Ранее редакция сообщала, что чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Локтионов теперь играет за Новосибирск.

Источник фото: ТГ-канал Евгения Бурденюка

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Новосибирцы смогут сохранить доход на период лечения

Новосибирцы смогут сохранить доход на период лечения

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий новый подход к временной нетрудоспособности — «временный адаптивный режим труда». Эта инициатива призвана легализовать уже существующую во многих компаниях практику, когда сотрудник с легким недомоганием продолжает работать удаленно, не оформляя классический больничный лист.

Суть нововведения заключается в возможности для работника по собственному желанию и на основании медицинского заключения перейти на особые условия труда на период болезни. Режим предполагает дистанционную работу или облегченные условия в офисе. Ключевое отличие от обычного больничного — сохранение полного среднего заработка, а не выплата пособия. Сам листок нетрудоспособности в этом случае не оформляется.

Читать полностью

Любители компьютерных игр из Новосибирска попали в группу риска

Автор: Оксана Мочалова

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали активность вируса RenEngine loader, который заразил свыше 400 тысяч компьютеров с Windows по всему миру. Вирус распространяется через пиратские копии популярных игр.

Вредоносная программа маскируется под легитимный установщик игрового движка Ren’Py. Её активность отслеживается с апреля прошлого года, а в октябре злоумышленники выпустили обновление с модулем телеметрии.

Читать полностью

Пожар вспыхнул на Гусинобродском полигоне в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В ночь на 8 февраля в Новосибирске произошло возгорание на Гусинобродском полигоне твердых бытовых отходов. Пожар продолжался несколько часов.

Очаг возгорания был обнаружен около шести утра водителем бульдозера, который заметил тление с северной стороны полигона. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Для тушения был применен специальный метод — засыпка горящей площади снежно-грунтовой смесью. Спасателям удалось локализовать огонь.

Читать полностью

Погода готовит сюрпризы новосибирцам на предстоящей неделе

Автор: Оксана Мочалова

Наступающая неделя в Новосибирске станет примером классической февральской неустойчивости. С 9 по 15 февраля погода продемонстрирует весь спектр зимних сюрпризов: от кратковременной оттепели до возвращения серьезных морозов.

Согласно сводным данным метеосервисов, жителей города ждут резкие температурные колебания. Пик потепления ожидается в середине недели: во вторник и среду столбики термометров могут показать днем 0…+1°C. В эти же дни вероятны осадки в виде мокрого снега с дождем.

Читать полностью

Мессенджер MAX станет официальным для новосибирского ЖКХ с 1 сентября

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и фонды капремонта в Новосибирске начнут официальное взаимодействие с жителями через национальный мессенджер MAX. Решение было принято на федеральном уровне, исключение составит только Москва с собственной платформой.

В декабре Госдума приняла федеральный закон, которым предусмотрено использование многофункционального сервиса обмена информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В конце того же месяца его подписал президент Владимир Путин. В январе правительство утвердило дополнительные критерии для подобных платформ.

Читать полностью

Банки предупредили новосибирцев о фальшивых звонках

Автор: Оксана Мочалова

Мошенники постоянно изобретают всё более изощрённые методы для доступа к чужим средствам. Новая волна атак добралась до российских регионов, включая Новосибирск: жителям стали поступать звонки с коротких номеров, визуально похожих от официальных контактов банков.

Технология атаки основана на подмене номера с помощью IP-телефонии и иностранных операторов. Это позволяет злоумышленникам отображать на экране жертвы любой набор цифр, включая номера служб поддержки кредитных организаций. Несмотря на работу антифрод-систем, часть таких вызовов достигает абонентов.

Читать полностью
Новосибирский предприниматель развернул российский флаг на трибунах Олимпиады

Бизнес Общество

Новосибирцы смогут сохранить доход на период лечения

Общество

Любители компьютерных игр из Новосибирска попали в группу риска

Город

Пожар вспыхнул на Гусинобродском полигоне в Новосибирске

Общество

Погода готовит сюрпризы новосибирцам на предстоящей неделе

Власть Общество

Мессенджер MAX станет официальным для новосибирского ЖКХ с 1 сентября

Бизнес Власть Недвижимость

Новосибирских застройщиков обяжут строже проверять мигрантов

Общество

Банки предупредили новосибирцев о фальшивых звонках

Общество

Управление ветеринарии сообщило о вспышке пастереллёза в Новосибирской области

Общество

Агрессия у российских подростков показывает пробелы в их воспитании

Общество Спорт

Новосибирск вводит дополнительные электрички для «Лыжни России»

Общество

Ректор НГУ объяснил, зачем вузы увеличивают число иностранных студентов

Бизнес Общество Туризм

Новосибирцы стали чаще выбирать для отдыха зарубежные поездки

Авто

В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу на транспорте

Общество

Новосибирские студенты сдают экзамены по игре в «умные» конструкторы

Общество

В Госдуме рассказали о скидках на оплату ЖКХ

Наука Общество

В Новосибирской области количество молодых учёных за год выросло на 0,4%

Власть

Губернатор Травников укрепляет позиции в рейтинге влияния

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

