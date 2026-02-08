Новосибирский предприниматель развернул российский флаг на трибунах Олимпиады

Новосибирский бизнесмен и девелопер Евгений Бурденюк стал одним из ярких персонажей зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. Уроженец маленького городка Похвистнево Самарской области пронес на трибуны знаменитого стадиона «Сан-Сиро» российский триколор с надписью «Лыжная команда Похвистнево» и сделал с ним несколько фотографий.

Кадры с болельщиком, развернувшим флаг на нижнем ярусе арены незадолго до церемонии открытия, мгновенно разлетелись по соцсетям и спортивным СМИ. Журналисты отметили, что российский флаг, несмотря на официальный запрет на его пронос на олимпийские объекты, появился на трибунах. При этом российские спортсмены выступают на этих Играх в нейтральном статусе.

Евгений Бурденюк объяснил, что акция была личной инициативой. Он и его друзья не планировали публичной огласки, просто поделились снимками в узком кругу.

— Мы просто как болельщики, хотели сохранить момент, — написал он в телеграм-канале.

Предприниматель добавил, что на досмотре наличие флага не вызвало вопросов, а охрана и волонтеры спокойно пропустили его в сектор и даже позволили сделать фото. Забрали только пауэрбанк и стик для камеры.

