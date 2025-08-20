Аферисты могут получить доступ к Госуслугам через старые сим-карты новосибирцев

Ограничение на количество SIM-карт у одного абонента, введённое для борьбы с мошенническими обзвонами, вынудило преступников искать новые способы обмана. ГУ МВД России по Новосибирской области предупреждает: теперь они используют перепроданные номера телефонов, чтобы взломать учётные записи на портале Госуслуг и похитить деньги граждан.

Преступники покупают SIM-карты с номерами, которые раньше принадлежали другим людям, но были возвращены в продажу после расторжения договора. Они рассчитывают, что предыдущий владелец мог не отвязать этот номер от своего аккаунта на Госуслугах. Мошенникам достаточно инициировать процедуру восстановления доступа, чтобы получить SMS-код подтверждения на перепроданный номер. Затем они могут сменить пароль и захватить контроль над личным кабинетом, который открывает доступ к банковским операциям и персональным данным.

— По нашим данным, среди новосибирцев, которые когда-либо становились жертвами мошенников, 55% называли собственную невнимательность в качестве основной причины потери денег. Поэтому при смене номера телефона именно вам нужно позаботиться о защите данных, — подчеркнул Павел Вернер, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Стоит отметить, что с 1 апреля пользователи Госуслуг могут проверять свои номера и, при необходимости, блокировать их прямо в личном кабинете.

Напомним, ГУ МВД России по Новосибирской области также предупреждалио мошенниках, которые пытаются получить доступ к личному кабинету Госуслуг. Они используют разные методы, чтобы завладеть деньгами граждан, например, рассылают письма по электронной почте или звонят, выдавая себя за службу поддержки. Важно сразу прекращать разговор и не переходить по подозрительным ссылкам, если речь идет о ваших деньгах.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники добрались до рынка вывоза мусора в Новосибирске. Жители города начали получать сообщения об изменении порядка вывоза отходов из частного сектора.