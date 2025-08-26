Контракт клиники Мешалкина получил новосибирский строитель «концессионной» школы

Подведены итоги тендера по выбору подрядчика для реконструкции и развития второй очереди клиники Мешалкина. Речь идет о первом этапе реконструкции и строительстве комплекса высоких медицинских технологий и объектов инфраструктуры. Стартовая цена контракта составляла 848 млн рублей. На торги было подано две заявки. Победителем выступила новосибирская компания ООО ПКФ «Агросервис», контракт будет заключен по начальной цене. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Подрядчик должен завершить работы до конца марта 2027 года. За это время он должен построить несколько зданий, в том числе: помещение для хранения материалов, гараж с мастерскими и бытовками, многоуровневую автостоянку на 263 машино-места, 2 КПП, а также трансформаторную подстанцию и локальные очистные сооружения.

Напомним, это уже не первая попытка найти подрядчика на этот этап реконструкции клиники. Первый аукцион был объявлен в апреле 2025 года. По его условиям, победителю предстояло возвести еще и несколько стационаров. Его начальная стоимость составляла 9, 5 млрд рублей. Однако тендер был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Второй тендер был объявлен 17 июля, заявки на участие в нем принимались до 4 августа. 7 августа заказчик должен был назвать имя победителя. Однако срок приема документов продлили до середины августа.

Реализация масштабного проекта реконструкции и развития ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» осуществляется в рамках комплексной госпрограммы «Строительство». Из федерального бюджета на нее выделено 14,84 млрд рублей. Все работы должны быть завершены не позднее 2031 года, а объекты введены в эксплуатацию не позднее 2032 года.

Стоит отметить, что в июле ООО ПКФ «Агросервис» победило в тендере на строительство «концессионной школы» на улице Пролетарской (Октябрьский район). Компания заявила о готовности возвести ее за 1,79 млрд рублей. Объект необходимо сдать к концу 2026 года.

Кроме того, компания строит школу в микрорайоне Клюквенный. Сумма этого контракта составляет 1,9 млрд руб. Подрядчик должен закончить работы до 31 марта 2027 года

Ранее компания «Агросервис» достраивала школу на Тургенева. Весной 2023 года ООО ПКФ «Агросервис» выиграло тендер на строительство музыкальной школы по ул. Терешковой в Советском районе. Также компания выступала подрядчиком по строительству гимназии №3 в Советском районе Новосибирска. а также являлась подрядчиком строительства общежития НГТУ.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО ПКФ «Агросервис» зарегистрировано в 1992 году. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Кроме этого, компания работает еще по 25 направлениям. Уставной капитал — 40 млн рублей. Выручка в 2024 году составила 1,4 млрд рублей (в 2023 — 2.06 млрд руб.), чистая прибыль — 114,6 млн (196,8 млн руб.). Генеральный директор — Максим Гузь. На счету компании 173 выигранных госконтрактов на общую сумму 19,6 млрд рублей. Единственным учредителем компании с 2002 года является Сергей Григорьев.

В 2022 году Сергей Григорьев был задержан Управлением ФСБ по Новосибирской области по подозрению в хищении более 20 млн рублей при строительстве детского сада и ремонта одного из подъездов в городе.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-министр строительства Новосибирской области стал замгендиректора Мешалкина. В новой должности Алексей Колмаков будет отвечать за масштабную реконструкцию центра.