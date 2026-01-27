Новосибирцы увеличили число онлайн-покупок на 45%

Новосибирский рынок онлайн-торговли показал динамичный рост в 2025 году. По результатам аналитики платёжного сервиса ЮKassa, оборот подключённых к нему интернет-магазинов города увеличился на 25% в сравнении с предыдущим периодом.

По мнению экспертов, рост обусловили два ключевых фактора: значительное увеличение числа покупок на 45% и расширение коммерческой активности. Этот рост произошёл даже на фоне снижения среднего чека на 13% до 1 641 рубля.

— Ключевыми драйверами стали рост числа самозанятых и малых магазинов, а также окончательное смещение потребительских предпочтений от банковских карт в сторону альтернативных платежных систем, — отмечают аналитики.

Динамика по сегментам бизнеса

Динамика различных сегментов бизнеса в Новосибирске была неравномерной. Наиболее впечатляющие результаты продемонстрировали небольшие нишевые магазины с месячным оборотом до 1 млн рублей. Их оборот и количество транзакций увеличились практически в два раза, что указывает на высокую востребованность персонализированных товаров и услуг. Средний бизнес с оборотом до 15 млн рублей в месяц показал рост на 76%, а крупные торговые площадки — на 44%. Такая дифференциация подчёркивает общую оживлённость рыночной среды и рост конкуренции во всех ценовых сегментах.

Новые потребительские приоритеты

Фундаментальные изменения произошли и в поведении потребителей.

— Новосибирцы в 2025 году тратили деньги не на статусные вещи, а на то, что приносит долгосрочное физическое и эмоциональное благополучие. В фокусе оказались три ключевые сферы: благоустройство жилья, забота о здоровье и экономика впечатлений и времени, — следует из данных исследования.

Этот запрос напрямую отразился на структуре продаж. Явным лидером по динамике стал сегмент домосодержания и благоустройства: оборот стройматериалов вырос на 59%, а товаров для рукоделия и шитья — на 90%. Последний тренд интерпретируется как желание горожан создавать уют собственными руками и развивать хобби для эмоциональной разгрузки. Одновременно сфера здоровья и активного образа жизни окончательно перешла в разряд базовых потребностей. Продажи спортивных товаров выросли на 39%, а рынок спортивного питания и БАДов показал почти четырёхкратный рост оборота.

Стремление к новым впечатлениям и отдыху стимулировало развитие внутреннего туризма. Оборот онлайн-бронирования гостиниц в Новосибирской области вырос на 60%, а услуги пригородных автобусных перевозок — на 81%. Эти данные подтверждают, что экономика впечатлений стала значимой статьёй расходов. Повседневные услуги также активно переходили в цифровой формат: сервисы доставки готовой еды удвоили оборот, а онлайн-заказы из супермаркетов выросли на 73%, освобождая время для тех самых впечатлений и заботы о себе.

Тренды и прогнозы для рынка

На платежном рынке продолжилось перераспределение долей в пользу альтернативных методов. Хотя банковские карты сохранили лидерство (44% оборота), их доля сократилась.

По мнению экспертов, тренд на рост онлайн-платежей сохранит интенсивность.

— В ближайшей перспективе тренд на оплату онлайн лишь усилится, а ключевым драйвером успеха станет возможность предложить уникальный товар или услугу, а также удобный и бесшовный сервис на всех этапах покупки, — резюмируют аналитики.

По их оценкам, в течение следующего года рынок может прибавить еще 15-20%, а конкуренция сместится в плоскость качества клиентского опыта и уникальности торгового предложения.

