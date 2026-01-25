Поиск здесь...
«Борьба с контрафактом»: на российских маркетплейсах ожидается рост цен на товары

Дата:

Часть продукции с онлайн-площадок перейдет на серый рынок

На этой неделе между оператором системы маркировки «Честный знак» и маркетплейсами Wildberries и Ozon была подписана дорожная карта, интегрирующая профилактическую систему контроля за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Считается, что это поможет отслеживать возможные нарушения непосредственно до поставки и начала продаж.

Когда система заработает в полную силу проверка документов о происхождении и качестве маркированных товаров будет осуществляться еще в процессе создания карточек и только после ее успешного прохождения товары появятся на витринах. Если же карточки не будут промаркированы, то они будут заблокированы.

Интеграция системы будет проходить поэтапно, чтобы селлерам и сами производителям было проще адаптировать бизнес под новые правила. Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли России Алексей Москаленко отмечает, что этот процесс запущен и уже можно подводить первые итоги.

— Многие селлеры уже маркируют свои товары. За счет этого неизбежно идет удорожание продукции для конечного потребителя, ведь у поставщиков появились дополнительные расходы. Зато теперь у покупателей формируется понимание того, что они приобретают качественный товар с отслеженной цепочкой поставок. Благодаря этому на онлайн-полки будет попадать меньше контрафактной продукции, — утверждает эксперт.

С вступлением новых правил в силу у селлеров появились и дополнительные проблемы, в том числе и финансовые, говорит Алексей Москаленко.

 — Например, нечеткая маркировка. В этом случае маркетплейс не принимает товар, так как не может отсканировать код, и отправляет его назад. Конечно, все логистические издержки полностью ложатся на продавца, а это дополнительные расходы, которые также формируют конечную стоимость товаров, — уточняет он.

Несмотря на серьезное ужесточение правил, серьезного оттока селлеров из маркетплейсов не происходит.

— Все встроено внутрь площадки. Маркетплейс — это система, каждая единица проходит верификацию и оттого проще ее отслеживать. Здесь все цепочки абсолютно прозрачны и их легко отслеживать. А вот для серых товаров, не отвечающих правилам, скорее всего появится серый рынок, — заключил руководитель Ассоциации.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке маркетплейсов России усилится борьба с потребительским терроризмом. 

Фото freepik, автор: freepik 

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : маркировка маркетплейс

8
0
0
Предыдущая статья
Долги по зарплате достигли 310 миллионов рублей в Новосибирской области

Долги по зарплате достигли 310 миллионов рублей в Новосибирской области

Более 1,5 тысяч трудоспособного населения столицы Сибири в 2025 году вовремя не получили заработанные деньги. Общая сумма задолженности предприятий своим работникам к концу декабря составила 310 млн. рублей, что на 16,1% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев на расширенной коллегии прокуратуры региона по результатам работы 2025 года.

— В регионе отмечается рост задолженности по заработной плате. Это достаточно серьезный рост — если на 1 января 2025 года было 267 млн рублей, сейчас у нас 310 млн рублей. Нарушены права свыше полутора тысяч работников, — сообщил Сергей Зайцев.

Читать полностью

В движении пригородных поездов под Новосибирском снова произошел крупный сбой

25 января на южном направлении существенно задержалось движение шесть пригородных поездов. Как пояснили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги», сбой в движении электричек произошел из-за поломки пути.

— На однопутном перегоне блок-пост 50 км – Искитим движение было закрыто почти на 2,5 часа. Сейчас неисправность устранена, — пояснили в канале.

Читать полностью

У застройщиков Новосибирска зависли 74 тысячи непроданных квартир

Автор: Юлия Данилова

Ввод жилья в 2025 году в Новосибирской области составил 2,4 млн квадратов. Это меньше показателей предыдущих лет, но на 15-20% выше потребностей рынка, заявил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— За минувший год застройщики региона ввели в эксплуатацию квартир на 16% выше среднегодового показателя последних 15 лет и на 50% выше среднегодового ввода за последние 25 лет. При этом численность населения региона почти не изменяется, к 1999 году рост 1,9%, а к 2020 году снижение 0,4%, — констатирует эксперт.

Читать полностью

Самым популярным букетом Новосибирске стала композиция из хризантем и ромашек

Цветы по-прежнему остаются главным символом большинства праздников. В 2025 году новосибирцы чаще всего отдавали предпочтение букетам из хризантем и ромашек. В среднем такой подарок обходился сибирякам в 2 305 рублей. Такими данными поделились специалисты маркетплейса цветов и подарков Flowwow, которые проанализировали покупки жителей Новосибирска в 2025 году и выявили их основные предпочтения.

— В День всех влюбленных пользователи отдавали предпочтение сложным авторским букетам. Чаще всего в этот день покупали композиции из хризантем с добавлением хлопка и лагуруса со средним чеком в 4 442 рубля. Также популярностью пользовались сочетания гвоздик с альстромерией, — рассказали аналитики.

Читать полностью

Банки упростят процедуру кредитования для малого бизнеса Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Банк России подготовил проект указания, который предоставит банкам право не отслеживать целевое использование кредитов на сумму до одного миллиона рублей. Документ размещен на официальном сайте регулятора. Предполагается, что указание вступит в силу 1 ноября 2026 года.

В пояснительной записке ЦБ РФ отметил, что проверка целевого расходования незначительных по размеру кредитов является трудоемкой и экономически нецелесообразной процедурой. По мнению регулятора, такие ссуды не несут повышенного кредитного риска. Новая норма призвана снизить операционную нагрузку как на банки, так и на надзорные подразделения.

Читать полностью

В Новосибирске прокомментировали идею создания интервенционного фонда молока

Автор: Мария Гарифуллина

Удмуртия предложила федеральному Минсельхозу создать в стране интервенционный фонд молочной продукции. Госсовет республики направил соответствующее обращение министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут. Infopro54 попросил сибирский отраслевой союз прокомментировать эту инициативу.

В своём обращении власти Удмуртии сообщили о существенном снижении закупочных цен на сырое молоко из-за избытка готовой продукции на рынке и снижения спроса. По их данным, цена для крупных предприятий упала за год на 12 рублей, а для небольших производителей — почти на 20 рублей. Среди основных причин называется невыгодный из-за сильного рубля экспорт и рост производственных затрат.

Читать полностью
