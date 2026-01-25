«Борьба с контрафактом»: на российских маркетплейсах ожидается рост цен на товары

На этой неделе между оператором системы маркировки «Честный знак» и маркетплейсами Wildberries и Ozon была подписана дорожная карта, интегрирующая профилактическую систему контроля за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Считается, что это поможет отслеживать возможные нарушения непосредственно до поставки и начала продаж.

Когда система заработает в полную силу проверка документов о происхождении и качестве маркированных товаров будет осуществляться еще в процессе создания карточек и только после ее успешного прохождения товары появятся на витринах. Если же карточки не будут промаркированы, то они будут заблокированы.

Интеграция системы будет проходить поэтапно, чтобы селлерам и сами производителям было проще адаптировать бизнес под новые правила. Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли России Алексей Москаленко отмечает, что этот процесс запущен и уже можно подводить первые итоги.

— Многие селлеры уже маркируют свои товары. За счет этого неизбежно идет удорожание продукции для конечного потребителя, ведь у поставщиков появились дополнительные расходы. Зато теперь у покупателей формируется понимание того, что они приобретают качественный товар с отслеженной цепочкой поставок. Благодаря этому на онлайн-полки будет попадать меньше контрафактной продукции, — утверждает эксперт.

С вступлением новых правил в силу у селлеров появились и дополнительные проблемы, в том числе и финансовые, говорит Алексей Москаленко.

— Например, нечеткая маркировка. В этом случае маркетплейс не принимает товар, так как не может отсканировать код, и отправляет его назад. Конечно, все логистические издержки полностью ложатся на продавца, а это дополнительные расходы, которые также формируют конечную стоимость товаров, — уточняет он.

Несмотря на серьезное ужесточение правил, серьезного оттока селлеров из маркетплейсов не происходит.

— Все встроено внутрь площадки. Маркетплейс — это система, каждая единица проходит верификацию и оттого проще ее отслеживать. Здесь все цепочки абсолютно прозрачны и их легко отслеживать. А вот для серых товаров, не отвечающих правилам, скорее всего появится серый рынок, — заключил руководитель Ассоциации.

