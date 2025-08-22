Рекламодателям

Новосибирск отметил День Государственного флага

  • 22/08/2025, 17:55
В праздновании принял участие губернатор региона Андрей Травников

На Михайловской набережной состоялось празднование Дня Государственного флага России под названием «Великий флаг у берегов Сибири», в котором принял участие губернатор Андрей Травников вместе с жителями Новосибирска.

Глава региона подчеркнул, что российский триколор сегодня обретает новое значение не только для граждан России, но и для многих людей в мире:

— Наш флаг больше, чем просто исторический символ, напоминающий о становлении Российской Империи и освоении сибирских земель. Он символизирует обновленную Россию, объединяющую все этапы нашей истории. Сегодня российский флаг – это знамя борьбы. Военнослужащие относятся к нему с тем же почтением, что и к Знамени Победы. Российский триколор – символ нового движения сопротивления против либерализма и глобализма, представляющих собой новые формы угнетения. Многие осознают, что только Россия открыто противостоит этому. Это большая ответственность, ведь мир надеется, что Россия выдержит давление и докажет силу правды. Мы несем ответственность перед детьми, которые теперь каждый понедельник приветствуют российский флаг и знают слова гимна лучше многих взрослых. Ответственность за то, что мы никогда не откажемся от наших традиционных ценностей, — заявил Андрей Травников.

Губернатор осмотрел площадки, посвященные исторической памяти, волонтерской помощи СВО и военно-патриотическому воспитанию.

В здании правительства региона Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили государственные награды РФ и Новосибирской области.

— Наш флаг сегодня символизирует уважение к бойцам, освобождающим города и села, к спортсменам, демонстрирующим триколор на международных соревнованиях, и к школьникам, побеждающим на олимпиадах, — отметил губернатор. Он подчеркнул, что награды являются подтверждением слов президента о том, что сибиряки – золотой фонд России.

Андрей Шимкив от имени депутатов Законодательного Собрания поблагодарил награжденных за их труд и служение Родине.

Среди награжденных были Мать-героиня Зинаида Иост, мама десятерых детей, коллектив НГТУ, худрук Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев, гендиректор ООО «Первый Строительный Фонд» Майис Мамедов, гендиректор ЗАО РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» Михаил Голубев.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


