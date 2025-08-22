«Это не шутки»: новосибирский стоматолог оценила риски самостоятельной установки пломб и виниров

В Новосибирске, как и по всей стране, набирает популярность очень сомнительный тренд: люди самостоятельно пытаются ставить себе пломбы и виниры с помощью наборов, купленных на маркетплейсах.

Наборы для самопломбирования и виниры, которые человек самостоятельно наклеивает себе на зубы, появились в продаже несколько лет назад. Это были единичные предложения, и они становились предметом шуток. Но сейчас соответствующих объявлений на маркетплейсах уже сотни. И всем вдруг стало, что эти товары люди покупают. Редакции при подготовке данного материала не удалось найти ни одного человека, который бы сам себе ставил пломбу. Но одна из читательниц рассказала о дочери-подростке, которая вместе с подружками пробовала наклеивать виниры на зону улыбки.

— Там какой-то набор был, как для поделок. Нужно было нагреть клей, потом приклеивать им эти пластиковые накладки на передние зубы. Родителям они это безобразие не показывали, а рассказали потом. На мое возмущение было сказано: «это не сложнее, чем приклеивать накладные ногти», — говорит мама школьницы.

По словам стоматологов, подобные эксперименты несут прямую угрозу здоровью. Основная опасность кроется в составе материалов, происхождение и безопасность которых неизвестны. Непрофессиональные манипуляции могут привести к ожогам слизистой, хронической травме и повреждению эмали зубов.

Наталья Матвеева подчеркивает, что наибольшую тревогу вызывает воздействие таких материалов на слизистую оболочку полости рта. Постоянное раздражение и химические ожоги могут спровоцировать развитие тяжелых заболеваний.

— Когда мы говорим о каких-то медицинских или косметологических манипуляциях, то самым важным вопросом является их безопасность. Понятно, что все, что там приклеивается на зубы в домашних условиях, это все не эстетично, не качественно. Но больше всего меня, как врача, пугает все-таки состав материалов и воздействие их на слизистую рта и на зубную эмаль. Причем если с эмалью, потом, с помощью современных стоматологических технологий, можно будет что-то исправить, то всё, что касается слизистой, это очень серьезно. Хронические травмы и ожоги слизистой являются одними из главных факторов, провоцирующих развитие предраковых состояний. Лечение в таких случаях может быть крайне тяжелым. Материалами неизвестного происхождения можно сильно испортить зубы. И, конечно, самопломбирование не имеет ничего общего с лечением зубов. Риск того, что подобные манипуляции приведут к серьезным проблемам, огромен, — рассказала Infopro54 Наталья Матвеева, главный врач клиники Magickids в Новосибирске, основатель и руководитель Академии современной детской стоматологии, образовательной платформы для стоматологов.

Причиной того, что вообще появилось такое направление как «домашняя стоматология», эксперты называют не только высокий уровень цен в стоматологических клиниках, но и отсутствие у многих элементарных знаний о том, как надо заботиться о своем здоровье.

