В Новосибирской области колледжи увеличили количество бюджетных мест

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова подчеркнула ежегодный рост числа бюджетных мест и появление новых профессий и специальностей в системе СПО, с акцентом на технические направления.

— Объемы приема формируются с учетом прогнозов о потребностях регионального рынка труда и числа выпускников школ. В текущем году выделено 13 514 бюджетных мест, что на 431 больше, чем в предыдущем. Приоритет отдан техническим наукам, здравоохранению, сельскому хозяйству и педагогике, — заявила Жафярова.

Прием документов начался 20 июня, и на данный момент почти все бюджетные места заняты. Прием заявлений по программам, не требующим вступительных экзаменов, завершился 15 августа, а по программам с испытаниями – 10 августа. При наличии вакантных мест, приемная кампания может быть продлена до 25 ноября. Наибольшей популярностью пользовались графический дизайн, информационные системы и программирование, геологическая съемка, а также обслуживание авиационной техники.

За последние 10 лет введено свыше 100 новых профессий, включая графического дизайнера, мехатронику и эксплуатацию беспилотных авиационных систем.

— Это обусловлено требованиями рынка труда и изменениями в образовательных стандартах, — пояснила министр.

По словам Андрея Безгеймера, директора Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники, наблюдается повышенный интерес к образовательным учреждениям, входящим в кластер «Информационные технологии» федерального проекта «Профессионалитет». В среднем, конкурс составлял 10 человек на место, зачислено более шести тысяч абитуриентов, а самой востребованной стала специальность «Информационные системы и программирование».

Михаил Ермолаев, руководитель Новосибирского технологического колледжа питания, отметил сохраняющийся интерес выпускников 9-х и 11-х классов к традиционным специальностям. В частности, конкурс на специальность «Повар-кондитер» составил пять человек на место, среди поступающих есть медалисты.