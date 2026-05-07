У инициаторов новой мусорной концессии в Новосибирске не нашлось конкурентов

Подведены итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения. Для региона это уже третья попытка возвести столь необходимые области объекты.

Инициаторами концессии выступили компании, связанные с правительством региона: ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Их учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Информация о приеме заявок была размещена на сайте торгов в конце марта. Документы планировалось принимать до вечера 4 мая. Однако, уже утром 4 мая на сайте торгов на странице лотов появилась плашка «определение победителя».

Как и ожидалось, победителями стали инициаторы проекта. Им придется реализовывать концессионный проект к которому будет приковано пристальное внимание и депутатов, и общественности. Заявок от иных юридических лиц в установленный срок не поступило, в связи с чем, согласно ст. 37 115-ФЗ, концессионные соглашения планируется заключать на условиях, предусмотренных в предложениях ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» без дополнительного проведения конкурса, пояснили в МинЖКХ области.

— По результатам публикации предложений о реализации концессионных соглашений по строительству комплексов по переработке отходов в Новосибирской области проекты будут осуществляться по предложениям инвесторов. Заключение концессионных соглашений планируется в мае 2026 года, — сообщили в Министерстве.

Напомним, по данным Минэкономразвития, предполагается, что по 12,5 млрд рублей будет профинансировано на создание первого этапа каждого КПО.

— За счет займа ППК «РЭО» планируется привлечь по 10,4 млрд рублей на объект. У КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный» есть письма поддержки от ППК «РЭО» о готовности осуществить льготное финансирование под 7,6% годовых в размере 95% от стоимости объектов, учетом НДС, — пояснял министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров.

Для создания второго-четвертого этапов проекта планируется привлечь два капитальных гранта по 1,7 млрд рублей каждый. Министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф предупреждала, что без участия ППК РЭО на два объекта с привлечением простого банковского финансирования потребуется порядка 55 млрд рублей.

19 марта концессии одобрили депутаты на сессии регионального парламента.

Проект полигона «Левобережный» уже проходит экспертизу. С момента получения документов срок создания объекта составляет 24 месяца. Против «Правобережного» активно выступают местные жители.

