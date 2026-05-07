У инициаторов новой мусорной концессии в Новосибирске не нашлось конкурентов

Автор: Юлия Данилова

За реализацию проекта будут отвечать «внучки» правительства региона

Подведены итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения. Для региона это уже третья попытка возвести столь необходимые области объекты.

Инициаторами концессии выступили компании, связанные с правительством региона: ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Их учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Информация о приеме заявок была размещена на сайте торгов в конце марта. Документы планировалось принимать до вечера 4 мая. Однако, уже утром 4 мая на сайте торгов на странице лотов появилась плашка «определение победителя».

Как и ожидалось, победителями стали инициаторы проекта. Им придется реализовывать концессионный проект к которому будет приковано пристальное внимание и депутатов, и общественности. Заявок от иных юридических лиц в установленный срок не поступило, в связи с чем, согласно ст. 37 115-ФЗ, концессионные соглашения планируется заключать на условиях, предусмотренных в предложениях ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» без дополнительного проведения конкурса, пояснили в МинЖКХ области.

— По результатам публикации предложений о реализации концессионных соглашений по строительству комплексов по переработке отходов в Новосибирской области проекты будут осуществляться по предложениям инвесторов. Заключение концессионных соглашений планируется в мае 2026 года, — сообщили в Министерстве.

Напомним, по данным Минэкономразвития, предполагается, что по 12,5 млрд рублей будет профинансировано на создание первого этапа каждого КПО.

— За счет займа ППК «РЭО» планируется привлечь по 10,4 млрд рублей на объект. У КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный» есть письма поддержки от ППК «РЭО» о готовности осуществить льготное финансирование под 7,6% годовых в размере 95% от стоимости объектов, учетом НДС, — пояснял министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров.

Для создания второго-четвертого этапов проекта планируется привлечь два капитальных гранта по 1,7 млрд рублей каждый. Министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф предупреждала, что без участия ППК РЭО на два объекта с привлечением простого банковского финансирования потребуется порядка 55 млрд рублей.

19 марта концессии одобрили депутаты на сессии регионального парламента.

Проект полигона «Левобережный» уже проходит экспертизу. С момента получения документов срок создания объекта составляет 24 месяца. Против «Правобережного» активно выступают местные жители.

Ранее редакция сообщала о том, что мусорными концессиями в Новосибирске займется экс-мэр города Обь. В компаниях, инициировавших проекты новых комплексов по переработке отходов, снова сменилось руководство. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Новосибирский рынок полуфабрикатов перейдет на обязательную маркировку

Автор: Оксана Мочалова

Правительство РФ подготовило проект постановления, который вводит обязательную цифровую маркировку для широкого перечня замороженной продукции и кулинарных полуфабрикатов в потребительской упаковке. Документ разработан Минпромторгом, а его основные положения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Перечень товаров, попадающих под маркировку, включает замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы; мороженую рыбную продукцию и рыбные полуфабрикаты; туши и тушки птицы, а также замороженные и охлажденные полуфабрикаты и субпродукты из мяса и мяса птицы. Кроме того, нововведение затронет готовые замороженные блюда (первые и вторые блюда).

Новосибирские компании произвели спорттовары почти на 250 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

За первый квартал 2026 года компании Новосибирской области произвели спортивные товары на 248 млн рублей. Это на 1,8 млн рублей больше, чем за соответствующий период 2025 года, сообщил Новосибирскстат.

Наибольший удельный вес в объеме производства занимает следующая продукция:

Деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются

Автор: Юлия Данилова

Депутаты горсовета настаивают на пересмотре принципов и нормативов уборки дорог в частном секторе Новосибирска. Как заявил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета зампредседателя горсовета Павел Горшков, основной причиной подтопления в домах малоэтажной застройки является несвоевременный вывоз снега и отсутствие нормальной ливневой канализации. Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов пояснил, что дороги частного сектора относятся к пятой категории и норматив затрат на их содержание составляет 25 рублей 85 копеек за «квадрат» в год.

По словам Павла Горшкова, даже по этому нормативу дороги в частном секторе должны чиститься раз в месяц, но в реальности это происходит гораздо реже. Зимой 2025-2026, в сильные снегопады, это было особенно заметно.

Пляжи Новосибирска начали готовить к летнему сезону

Автор: Артем Рязанов

В этом году для горожан и туристов будут открыты пять муниципальных пляжей в парках «У моря Обского» и «Бугринская роща», а также платный пляж в парке отдыха «Звезда» на Обском водохранилище.

В настоящее время на пляжах парков «Бугринская роща» и «У моря Обского» идут подготовительные работы к пляжному сезону 2026 года. Водолазы обследуют дно водоёмов, проводится подготовка инфраструктуры: устанавливаются летние души, ногомойки, питьевые фонтаны, лежаки и кабины для переодевания. Также проверяются состояние воды и песка, говорится в ответе управления культуры мэрии и департамента по чрезвычайным ситуациям в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

Фонтан в Центральном парке Новосибирска запустят 8 мая под военные песни

Автор: Артем Рязанов

Завтра, 8 мая, в Центральном парке Новосибирска состоится торжественное открытие летнего сезона с запуском фонтана. В 18:00 выступит военный оркестр Новосибирского высшего военного командного училища, в 19:00 начнётся праздничный концерт, а в 20:00 состоится запуск фонтана.

В честь Дня Победы фонтан будет сопровождать музыка военных лет. В парке «Первомайский» также запустят фонтан к 9 мая. Остальные городские фонтаны уже функционируют: в Первомайском сквере, у театра «Глобус», в парке «Берёзовая роща» и у ГПНТБ. В этом году после ремонта впервые заработали фонтаны возле Законодательного собрания и перед ДК им. М. Горького.

Традиционная акция «Свеча памяти» охватит 14 площадок Новосибирска

8 мая в Новосибирске пройдёт традиционная акция «Свеча памяти». Она начнётся в 22:00. Главной площадкой станет Монумент Славы — мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 2026 году церемония посвящена сибирским дивизиям. Программу пролога составят фактические данные, статистика и песня «Память» на слова и музыку Александра Сухарева.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

