Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Происшествия

МЧС применило дроны на пожаре ТЦ «Апельсин» в Искитиме

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Беспилотники помогли пожарным не потерять управление техникой в густом дыму

Ночью 1 мая в городе Искитиме Новосибирской области загорелся торговый центр «Апельсин». Сообщение на пульт диспетчера поступило в 23:38. Первые пожарные прибыли через четыре минуты, но к тому моменту крыша здания уже полностью полыхала.

С огнём боролись 87 специалистов МЧС и 27 единиц техники. Пожару присвоили четвёртый ранг сложности. Огонь распространился на пять тысяч квадратных метров. В 02:21 пламя удалось локализовать, а в 04:07 — полностью ликвидировать открытое горение. Люди не пострадали.

На месте работали беспилотные авиационные системы. С их помощью операторы помогали пожарным и технике маневрировать на разных участках. Воду подавали без перебоев — для этого задействовали пожарный поезд.

После ликвидации открытого огня спасатели продолжают разбирать и проливать сгоревшие конструкции. Это нужно, чтобы не допустить повторного возгорания.

Искитимская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ «Апельсин». Ведомство оценит, как работали автоматическая сигнализация, система оповещения, пути эвакуации и запасные выходы, а также соблюдался ли противопожарный режим арендаторами и персоналом.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске загорелся деревянный дом на Инской, который мог стать памятником.

Источник фото: ГУ МЧС по Новосибирской области, автор- пресс-служба

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы

Рубрики : Происшествия

Регионы : Новосибирская область

Теги : пожар

1 449
0
0
Предыдущая статья
Роспотребнадзор заблокировал 10 тысяч сайтов с БАДами
Следующая статья
Новосибирские электрички западного направления скорректируют время прибытия

Выезд на встречку унес жизни двух человек под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Вечером 20 декабря под Колыванью произошло смертельное ДТП. По предварительной информации Госавтоинспекции, на территории Колыванского района на 72 км автодороги К-12Р мужчина, 1968 года рождения, управляя автомобилем Субару, двигаясь в сторону Томска, выехал на полосу встречного движения. На встречке он столкнулся Мерседесом.

— Водитель Субару и его 14-летний пассажир погибли на месте. Пассажирка Субару, водитель и несовершеннолетний пассажир Мерседеса доставлены в больницу, — сообщил врио начальника Госавтоинспекции Колыванского района капитан полиции Денис Пещерев.

Читать полностью

Шесть человек погибли в лобовом столкновении с грузовиком под Новосибирском

Автор: Оксана Мочалова

Жуткая авария унесла жизни сразу шести человек 9 ноября в Болотнинском районе. Среди погибших двое детей — 8 лет и годовалый младенец. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Авария произошла на 139 км автодороги Р-255 «Сибирь» в 4.30 утра.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь с пассажирами со стороны Новосибирска в сторону г. Кемерово, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво».

Читать полностью

Водителю, виновному в гибели двухлетнего малыша в Новосибирске, вынесли приговор

Автор: Юлия Данилова

Кировский районный суд вынес приговор водителю, который в ноябре 2024 года сбил на придомовой территории маму с ребенком. Напомним, почти год назад беременная женщина вместе с двухлетним ребенком вышли на прогулку на улицу из дома, расположенного на улице Петухова. Неожиданно стоявшая во дворе машина начала сдавать назад. За рулем оказался нетрезвый 63-летний водитель. Он наехал на маму и малыша. Ребёнок погиб на месте ДТП. Маму, которая находилась на 37-й неделе беременности, госпитализировали и в тот же день провели операцию. С помощью кесарева сечения женщина родила ребенка.

На суде выяснилось, что мужчина-виновник ДТП часто садился за руль пьяным. Суд признал водителя виновным. Ему назначено наказание - 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также с виновного в пользу потерпевших взыскано более 2 млн рублей в счет компенсации морального вред, сообщила областная прокуратура.

Читать полностью

Пенсионерка на автомобиле сбила на остановке в Новосибирске пять человек

Автор: Оксана Мочалова

В результате наезда автомобиля на остановку в Новосибирске пострадали пять человек, четверо из них доставлены в медицинские учреждения. Об этом 31 октября сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Один человек отказался от осмотра врачами скорой помощи.

По предварительным данным, 76-летняя пенсионерка, выезжая с придомовой территории в районе дома ул. Владимировской, 1/1, перепутала педали газа и тормоза и врезалась в остановку общественного транспорта «Магазин №25». Травмы получили два ребенка: 8 и 9 лет, а также три женщины.

Читать полностью

Один человек погиб и трое пострадали в ночном ДТП в центре Новосибирска

Автор: Ольга Кирсанова

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в ночь на воскресенье, 28 сентября. Авария произошла около 2-х часов ночи в Железнодорожном районе города.

Автомобиль Mersedes мчался по проспекту Димитрова со стороны Вокзальной магистрали и у дома № 26 по улице Ленина на скорости врезался в световую опору. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Читать полностью

Самолёт с пассажирами на борту разбился в Амурской области

Автор: Артем Рязанов

24 июля в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс Хабаровск – Тында с промежуточной посадкой в Благовещенске. Воздушное судно ушло на второй круг, с ним пропала связь. На борту находились 49 человек, включая пять детей и шесть членов экипажа. Обломки самолета были обнаружены в 15 км от города Тында. Выживших нет, сообщили в экстренных службах.

Позже стало известно, что самым маленьким пассажиром оказалась годовалая малышка Камилла К. Она летела вместе с мамой. Также на борту самолета находился известный торакальный хирург, онколог Леонид Майзель.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

Новосибирским сёлам хотят разрешить торговать без кассовых аппаратов

Бизнес Власть Недвижимость

Новосибирцам станет сложнее взять ипотеку без первого взноса

Бизнес Власть

Патент для ИП в Новосибирске подорожает с 2027 года

Общество Туризм

Новосибирцев предупредили об аномальной жаре в Таиланде

Общество

Новосибирские школьники начнут изучать предмет о традиционных ценностях

Бизнес Общество

Новосибирский рынок сладостей переформатируется под малые формы

Общество

Новосибирские электрички западного направления скорректируют время прибытия

Бизнес Общество

Роспотребнадзор заблокировал 10 тысяч сайтов с БАДами

Общество

Агроном Усова назвала лучшее время для сбора грибов

Общество

«Штрафов еще не было»: в Новосибирске начали менять иностранные слова в меню кафе и ресторанов

Общество

Отменить платные парковки в выходные и праздники хотят в Госдуме

Бизнес Город Общество

Аттракционы в парках Новосибирска подорожают до 20%

Общество

В Новосибирске состоялась документальная читка к 40-летию Чернобыльской аварии

Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Общество

По реке Обь поплывут бревна: владельцев маломерных судов Новосибирска попросили не выходить на воду

Бизнес Общество

Новый всплеск роста цен на кофе на 10-20% ожидают в Новосибирске

Общество

Центр Новосибирска перекроют из-за репетиций ко Дню Победы

Общество

Сибиряки съедают почти восемь тысяч тонн шашлыка за майские праздники

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности