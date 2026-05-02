МЧС применило дроны на пожаре ТЦ «Апельсин» в Искитиме

Ночью 1 мая в городе Искитиме Новосибирской области загорелся торговый центр «Апельсин». Сообщение на пульт диспетчера поступило в 23:38. Первые пожарные прибыли через четыре минуты, но к тому моменту крыша здания уже полностью полыхала.

С огнём боролись 87 специалистов МЧС и 27 единиц техники. Пожару присвоили четвёртый ранг сложности. Огонь распространился на пять тысяч квадратных метров. В 02:21 пламя удалось локализовать, а в 04:07 — полностью ликвидировать открытое горение. Люди не пострадали.

На месте работали беспилотные авиационные системы. С их помощью операторы помогали пожарным и технике маневрировать на разных участках. Воду подавали без перебоев — для этого задействовали пожарный поезд.

После ликвидации открытого огня спасатели продолжают разбирать и проливать сгоревшие конструкции. Это нужно, чтобы не допустить повторного возгорания.

Искитимская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ «Апельсин». Ведомство оценит, как работали автоматическая сигнализация, система оповещения, пути эвакуации и запасные выходы, а также соблюдался ли противопожарный режим арендаторами и персоналом.

