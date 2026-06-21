Новосибирские литераторы получили официальный статус

С 1 сентября 2026 года в России официально вступает в силу профессиональный стандарт «Писатель». Документ, утвержденный приказом Минтруда от 10 ноября 2025 года, закрепляет права авторов: легализует их деятельность, позволяет подтверждать стаж, официально оформлять трудовые отношения с издательствами и рассчитывать на социальные гарантии. До этого момента законодательного определения профессии «писатель» в стране не существовало.

Инициатива исходила от профессионального сообщества. Разработкой занималась Ассоциация союзов писателей и издателей России при поддержке Союза писателей России, Союза российских писателей и Литературного института имени Горького.

Согласно документу, труд писателя классифицируется по ряду функций, включая разработку замысла и жанра произведения, написание основного текста, его редактирование и корректировку, а также подготовку к передаче в издательство или редакцию. Кроме того, специалист должен уметь работать с аудиовизуальными форматами, взаимодействовать с режиссерами и продюсерами, а также владеть стилистическим богатством русского языка. В перечень необходимых знаний включена история и культура России, а также основные направления современной литературы.

Документ будет действовать до 1 сентября 2032 года.

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