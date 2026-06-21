Жаркая и переменчивая неделя ожидает новосибирцев с 22 июня

В 2026 году июнь в Новосибирске выдался по-настоящему жарким, и многие горожане уже успели устать от палящего солнца. Предстоящая неделя внесет долгожданное разнообразие: солнце будет сменяться дождями, а зной — кратковременной прохладой. Согласно данным метеосервисов, с 22 по 28 июня новосибирцам стоит быть готовыми к локальным ливням и грозам, особенно во второй половине недели.

В первые дни, с понедельника по среду, погода будет радовать обилием солнца и стабильным теплом. Дневные температуры в тени будут колебаться в диапазоне от +25 до +29 градусов, а по ощущениям воздух может прогреваться до +30…+32°C. Ночные показатели останутся комфортными — около +16…+20°C. Ветер ожидается слабый, однако отдельные порывы могут достигать 7 метров в секунду.

Начиная с четверга погодный фон начнет меняться. Атмосферные фронты принесут с собой облачность и вероятность кратковременных дождей. В пятницу и субботу синоптики прогнозируют более выраженную нестабильность: возможны не только осадки, но и грозы. Интенсивность дождей будет локальной — в одной части города может лить как из ведра, в то время как в соседнем районе будет сухо и солнечно.

Стоит отметить, что понедельник, 22 июня, в народном календаре — Кирилл Солнцеворот, день летнего солнцестояния. Если в этот день стоит жаркая и ясная погода, лето обещает быть урожайным, а дождь воспринимали как знак сырого июля. Также в народе говорили: если на Петра (25 июня) идет дождь, сенокос будет мокрым, а если сухо — зима выдастся морозной. Яркая заря на этой неделе предвещает сильные ветры, а обильная роса по утрам — к устойчивому теплу без осадков.

Ранее редакция сообщала, что летом в Новосибирске начали искать места под снегоотвалы.