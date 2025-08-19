Новосибирские ученые обнаружили вирус, уничтожающий возбудителя пневмонии

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН обнаружили вирус, который может бороться с бактерией, вызывающей пневмонию, менингит, сепсис и внутрибольничные инфекции. Этот вирус, называемый бактериофагом, разрушает полисахаридную капсулу бактерии, что делает ее уязвимой для лечения антибиотиками.

Бактериофаги — это вирусы, заражающие бактерии. Они разрушают плотную оболочку бактерии, препятствующую проникновению антибиотиков. Без этой капсулы инфекция становится более податливой лечению, и бактериофаги рассматриваются как возможная альтернатива или дополнение к традиционным антибиотикам.

— Ученые обнаружили бактериофаг KlebP_265 у пациентов с пневмонией. Они собрали мокроту больных: в ней содержались не только опасные бактерии, но и бактериофаги, которые на них обычно охотятся, — сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Образец с колониями опасной бактерии поместили на питательную среду. Учёные добились, чтобы бактерия покрыла её сплошным слоем. Затем они наблюдали за изменениями. После этого эффективность бактериофага проверили на мышах, которым ввели смертельную дозу бактерии. Бактериофаг, используя специальные рецепторы, нашёл бактерию и присоединился к ней. Он проткнул плотную клеточную оболочку своим «хвостом» и впрыснул свою ДНК.

Вирус размножился в клетке. Бактериофаги не представляют опасности для организма и выводятся печенью без следа. В ходе эксперимента мыши контрольной группы, не получившие бактериофаг, погибли от инфекции. В опытной же группе, где применяли фаговую терапию, все животные выжили. Сейчас ученые работают над тем, чтобы начать клинические исследования и зарегистрировать препарат.