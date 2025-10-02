Новосибирские студенты освоят бережливое производство в ИТ-кластере

В Новосибирске состоялся запуск новой лаборатории «Бережливое производство». Она создана на базе Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники и будет действовать в рамках образовательно-производственного кластера «Информационные технологии» федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». В церемонии открытия принял участие министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Образовательная площадка рассчитана на 25 мест. Здесь будут готовить кадры для реального сектора экономики по специальностям «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» и «Твердотельная электроника» при непосредственном участии в учебном процессе действующих специалистов и наставников Новосибирского завода полупроводниковых приборов «Восток». Лаборатория оборудована по последнему слову техники и имитирует реальные рабочие места и процессы.

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь на заседании Отраслевого совета подчеркнул, что улучшение материально-технической базы учебных заведений, а также создание цифровых лабораторий являются приоритетами «Программы обеспечения трудовыми ресурсами организаций связи и сферы ИТ в 2024-2027 годах», которая реализуется по поручению губернатора Андрея Травникова. По его словам, в регионе уже создано более 45 ИТ-лабораторий и более 40 спецкурсов по цифровым компетенциям. В рамках новосибирского кластера «Информационные технологии» в образовательной деятельности активно участвуют компании-партнеры.

Он напомнил, что для развития кадрового потенциала ИТ-отрасли в регионе применяются меры поддержки преподавателей, в том числе доплаты молодым педагогам колледжей и выплаты учителям информатики, победителям предметных олимпиад. Повышение качества подготовки специалистов достигается за счёт привлечения работодателей к образовательному процессу, ранней профориентации и системы сертификации ИТ-специалистов. Новый инструмент – национальная платформа по подтверждению ИТ-компетенций. Она доступна для всех желающих.

Напомним, до 2030 года все учреждения СПО Новосибирской области примут участие в проекте «Профессионалитет», став образовательно-производственными кластерами. Планируется расширение проекта с целью обновления учебной базы и формирования образовательных программ с учетом потребностей экономики.