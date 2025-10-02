В Новосибирске оштрафовали ТСЖ, предоставившее подвал дома под казино

В Новосибирске ТСЖ оштрафовали на 400 тысяч рублей за то, что подвал дома 157 на Красном проспекте использовался как нелегальное казино. Незаконную деятельность выявили в апреле этого года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— Во время проверки было установлено, что помещение площадью 89,5 квадратных метра, принадлежащее собственникам дома, использовалось с нарушением требования Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, — добавили в пресс-службе.

Прокуратура района ранее предупреждала председателя правления ТСЖ о недопустимости нарушений закона. Однако должных мер не было принято, и незаконная деятельность продолжалась.

В результате прокурор района возбудил дело об административном правонарушении.

Мировой судья Заельцовского района признал ТСЖ виновным и назначил штраф в 400 тысяч рублей за использование подвального помещения для организации азартных игр.

