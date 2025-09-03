Новосибирские ученые рассказали про осенние астрономические явления 2025 года

Наибольший всплеск любительской астрономической активности, как правило, приходится на конец лета и на осень, особенно на первую ее половину. В этот период ночи уже становятся достаточно длинными и темными, по сравнению с летом, однако при этом еще не настолько холодно, как зимой. В этом обзоре мы представим наиболее интересные астрономические события в Новосибирске и его окрестностях, которые нас ожидают в осенние месяцы.

Полное лунное затмение.

Одно из самых ожидаемых событий осени 2025 года. Максимальная фаза составит 136% в 1:12 по новосибирскому времени 7/8 сентября. Полная фаза будет длиться с 0:31 до 1:52, теневая — с 23:27 до 2:56, полутеневая — с 22:28 до 3:55. В момент максимума Луна будет в кульминации. Полутеневые фазы визуально почти не видны, потемнение начнется примерно с 23:00.

Во время затмения Луна погружается в тень Земли. Максимальная фаза глубокая, но полного потемнения не будет из-за преломленного света земной атмосферы. Луна окрасится в оттенки красного — от медного до темно-красного. Уровень запыленности атмосферы влияет на яркость и цвет. Для наблюдения не нужны инструменты, но бинокль поможет лучше увидеть детали.

Покрытие Луной Плеяд

Плеяды покрываются Луной каждые 18 лет из-за прецессии лунной орбиты. В Новосибирске серия покрытий началась в 2024 году и продлится до 2028 года, примерно раз в месяц. Для наблюдений нужен бинокль или телескоп. Луна 13 сентября закроет звезды Плеяд, а затем они снова появятся.

Метеорные потоки

21 октября. Максимум Орионид. Этот поток от кометы 1P/Halley активен около 20-30 метеоров в час. Радиант поднимается высоко в небе после полуночи, а максимум длится несколько дней.

17 ноября. Максимум Леонидов. Поток с радиантом в Льве обычно дает 10-15 метеоров в час. В годы вокруг перигелия кометы 55P/Swift-Tuttle активность может возрастать. В этом году повышения не ожидается. Радиант поднимается высоко после полуночи, метеоры быстрые.

Кометы

C/2025 A6 Lemmon. Самая яркая комета осени 2025 года, достигнет 6 звездной величины в октябре-ноябре. Будет видна в любительские телескопы и бинокли. Утром видна во второй половине ночи, с 15 по 22 октября перейдет на вечернюю часть неба, а до середины ноября будет видна по вечерам.

C/2025 К1 ATLAS, была открыта в мае 2025 года. Комета с яркостью около 9-10 звездной величины в октябре-ноябре. Подойдет для любительских телескопов. Утром будет видна низко над горизонтом в конце октября и начале ноября. С середины ноября будет высоко в небе большую часть ночи, лучше во второй половине.

Соединения

20 сентября. Венера окажется в 0,6° от Регула над восточным горизонтом. Наилучшее время для наблюдения — около 6 утра.

13 ноября. Луна и Регул сблизятся до 0,2° под убывающим серпом. Наблюдать лучше с 6 до 7 часов утра.