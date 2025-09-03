НСО вместе со всей страной отметила День солидарности борьбы с терроризмом

В мероприятии, организованном в память о жертвах теракта, произошедшего 1–3 сентября 2004 года в школе №1 города Беслана, приняло участие более тысячи человек.

Организатором мероприятия выступил департамент молодежной политики Новосибирской области в сотрудничестве с Агентством поддержки молодежных инициатив и Новосибирским государственным университетом экономики и управления. Представители власти, ветераны, участники СВО, проекта «Герои НовоСибири», школьники, студенты, курсанты и жители Новосибирска почтили память погибших минутой молчания, зажгли свечи и лампады. Участники акции смогли выразить соболезнования жителям Беслана в письменной форме. Эти письма будут переданы молодежной делегацией, направляющейся в Северную Осетию – Аланию.

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, участник специальной военной операции, проходящий стажировку в министерстве образования региона, Андрей Котенев провел урок мужества для кадетов, поделившись личным опытом и историями сослуживцев, а также отметив важные исторические даты.

Котенев поделился воспоминанием о том, как в 2004 году, будучи сотрудником СОБРа ГУВД по Новосибирской области, участвовал в блокировании границ вблизи Беслана после трагедии: «Обстановка была ужасная, горе коснулось каждого».

На уроке мужества пятиклассники обсудили понятия терроризма и изучили правила поведения при теракте. Андрей Котенев отметил важность патриотического воспитания детей, подчеркнув, что патриотизм начинается с семьи и окружающей атмосферы любви к родине.