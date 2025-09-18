Рекламодателям

Новосибирский метрополитен получил первый из пяти современных поездов «Ермак»

  • 18/09/2025, 17:45
Новый метропоезд выйдет на линию в середине октября

В новосибирском метрополитене пополнение: прибыл первый из пяти закупленных электропоездов. Этот пятивагонный состав нового поколения, получивший название «Ермак», в течение месяца будет подвергаться настройке и обкатке, после чего будет введен в эксплуатацию на линиях метро. Мэр города Максим Кудрявцев оценил новую технику.

По его словам, в прошлом году были выделены средства на решение этой задачи, что позволило закупить пять пятивагонных составов. Это дорогостоящее приобретение – стоимость каждого поезда составляет 862 миллиона рублей, а общая сумма контракта превышает 4 миллиарда рублей. Первый состав из этой партии сейчас находится на этапе пусконаладочных работ и обкатки. Ожидается, что он выйдет на линию в середине октября. По условиям контракта, поставка остальных поездов должна завершиться до конца первого квартала следующего года, но производитель планирует завершить поставку всей партии до конца текущего года, сообщил глава Новосибирска.

Он также отметил, что поезда модели «Ермак» разработаны специально для Новосибирского метрополитена и имеют особую ливрею с изображением герба города. Вагоны отличаются улучшенной шумоизоляцией, оборудованы удобными местами для пассажиров с ограниченной мобильностью и розетками для зарядки мобильных устройств.

Новые вагоны значительно превосходят своих предшественников по эксплуатационным характеристикам. Пневматическая подвеска обеспечивает плавный ход. Независимо от загруженности вагона, поезд не подвержен раскачиванию и сохраняет положение вровень с платформой благодаря автоматической регулировке. Система кондиционирования оборудована фильтрами, которые обеспечивают очистку и обеззараживание воздуха на 99%.

Максим Серебренников, первый заместитель начальника МУП «Новосибирский метрополитен», подчеркнул ряд нововведений, касающихся рабочего места машиниста. В частности, кресла и пульты управления в кабине машиниста были разработаны производителем совместно с местными специалистами по эргономике. Были учтены все требования к кабине машиниста, которая также оборудована системой кондиционирования. В зеркала заднего вида встроены видеокамеры, которые обеспечивают круговой обзор на 360 градусов. Машинист, находясь в передней кабине, может видеть происходящее в салоне, снаружи поезда и в задней кабине.

Перед вводом в эксплуатацию каждый новый состав должен пройти тщательную проверку и обкатку. По словам Максима Серебренникова, специалисты метрополитена совместно с представителями завода-изготовителя проводят тестирование техники в соответствии с утвержденным перечнем, включающим в себя большой список пунктов. Проверка продолжается более месяца, в течение которого поезд проходит свыше 100 километров. Лишь после получения положительного заключения по всем пунктам подписывается акт технического ввода состава в эксплуатацию.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов

