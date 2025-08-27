Новосибирский нефтетрейдер договаривается с кредиторами

Новосибирская компания ООО ТК «Нафтатранс» пытается урегулировать ситуацию с кредиторами – покупателями облигаций.

— Рассмотрение предложений, направленных банкам, заняло больше времени, чем предполагалось изначально. Сейчас ООО ТК «Нафтатранс» в процессе получения обратной связи от кредиторов. На сегодня уже есть согласованная позиция Сбербанка, решения остальных кредиторов ожидаются до 27 августа, — отметил представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ».

Напомним, в июне эмитент сообщал, что «находится в сложном финансовом положении и не может гарантировать, что осуществит плановое частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска БО-03 в заявленный срок, а также выплату купонов». Сложности у компании возникли из-за высоких ставок по кредитам, отсутствия возможности рефинансировать часть кредитного портфеля, а также падения спроса на рынке нефтетрейдинга.

Эмитент также пояснял, что прорабатывает варианты выхода из сложившейся ситуации. В этот списков входит реструктуризация всего кредитного портфеля. В планах компании было провести переговоры со всеми кредиторами, а в течение 2-3 месяцев разработать и опубликовать антикризисный план, включающий финансовую модель, условия, сроки выплат по всем займам компании.

В июне эмитент допустил технические дефолты при выплате купонов по облигациям серий БО-05 на 5,75 млн руб., БО-04 на 1,56 млн руб. и БО-03 на 3,7 млн руб. Кроме того, по облигациям БО-03 компания не выплатила купонный доход 3,7 млн руб. и часть их номинальной стоимости на сумму 41,7 млн руб. 30 июня технический дефолт перешел в фактический.

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» зарегистрирована в 2007 году в Новосибирске, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, а также поставляет топливо на АЗС под брендом NAFTA24, принадлежащие стратегическому партнёру ООО «АЗС-Люкс», а также для ключевых клиентов, в числе которых ООО «ТЕБОЙЛ РУС». За 9 месяцев 2024 года Компания реализовала 146 тыс. тонн нефтепродуктов (9 месяцев 2023 года: 229 тыс. тонн). В структуре продаж в натуральном выражении порядка 38% занимает дизельное топливо, 29% — бензин, 23% — мазут. Бизнес-модель включает долгосрочное партнёрство с рядом компаний, осуществляющими розничную продажу топлива, транспортировку и хранение, говорится в аналитике НРА.

Единственный владелец компании — ее основатель Игорь Головня. У Компании есть дочерняя организация ООО «Энергия топлива», осуществляющая хранение нефтепродуктов. В планах компании — консолидация транспортного направления в периметр бизнеса в рамках другого дочернего предприятия, АО «ХК» Нафтатранс».

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году эмитент планировал получить 100% контроль над четырьмя компаниями, занимающимися транспортировкой топлива и пищевых наливных продуктов на территории Сибирского федерального округа и Московского региона: ООО ТК «СТК», ООО «Парис», ООО «Азимут», ООО «Нафтатранс-М».