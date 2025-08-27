Новосибирцы предпочитают дарить учителям кустовые розы и хризантемы

Спрос на цветы в Новосибирске в преддверии Дня знаний вырастет на 68% год к году, прогнозируют аналитики маркетплейса Flowwow. Пиковыми днями для заказа станет период с 30 августа по 1 сентября. Наиболее популярными цветами в преддверии праздника могут стать кустовые хризантемы, пионовидные кустовые розы и альстромерии.

— Перед 1 сентября ожидается незначительное увеличение цен на цветы: авторские и монобукеты могут подорожать на 5–10%. Таким образом, годовая динамика останется в пределах 15%, — пояснили в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что в августе средняя стоимость букета цветов в Новосибирске составила 3 518 рублей (+8% год к году). Самыми востребованными композициями среди жителей стали авторские составные букеты: спрос на них вырос на 59% по сравнению с августом прошлого года. В среднем такой цветочный подарок обходился новосибирцам в 3 662 рубля (+7%).

В целом по России, по данным Чек Индекс, средний чек покупки цветов к 1 сентября составит 4026 рублей (+9%). Больше всего придется потратить на эустомы (5605) и розы (5319).

Кроме того, эксперты Flowwow прогнозируют к 1 сентября рост спроса на кондитерские изделия (+27%). Активнее всего новосибирцы будут заказывать бенто-торты с праздничным декором и клубнику в шоколаде.

— Средняя стоимость первого угощения в августе составила 1 701 рубль (+17%), второго — 2 145 рублей, что соответствует уровню прошлого года. Цены на данные изделия практически не изменятся: согласно данным, стоимость десертов может вырасти всего на 3%, — констатировали аналитики маркетплейса.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы готовы потратить на цветы ко Дню знаний до пяти тысяч рублей.