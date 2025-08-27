Резиденты новосибирского Технопарка Ново-Николаевский получат прописку Сколково

Соглашение о взаимодействии в рамках Технопрома подписали ООО «Технопарк Ново-Николаевский» и «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности». Речь идет о развитии бизнеса и предпринимательских инициатив в сферах беспилотных систем и робототехники, биотехнологий, light industrial и креативных индустрий.

— Мы вторые в России заключили соглашение об операторстве. Сейчас, чтобы получить прописку в Сколково, не обязательно ехать в Акадедемпарк, можно «приземлиться» в «Технопарке Ново-Николаевский». Компании могут работать на этой площадки, открывать свои RND-центры и при этом получать льготы и гранты Сколково, — подчеркнул Низковский.

Он отметил, что «Технопарк Ново-Николаевский» уже с сентября может заключать договоры с компаниями, предоставляя им возможность стать проектами Сколково.

По словам генерального директора ООО «Технопарк Ново-Николаевский» Ивана Крючкова, сейчас идет отработка технического задания между технопарком и потенциальными резидентами. В сегменте беспилотников и робототехники речь идет о 50 компаниях, в сегменте биотехнологий — о 20.

— Размещение производственных компаний непростой процесс. Скорость заключения договоров будет зависеть от проектных изысканий, — пояснил он.

Тем не менее, по словам Крючкова, первый резидент зайдет на площадку уже в сентябре. Речь идет о компании, работающей в сфере промышленной робототехники: ООО «АвангардПЛАСТ», бренд GRINIK Robotics.

На данный момент, резидентами Сколково в Новосибирске являются 150 компаний.

Напомним, о планах создания технопарка в ОРЦ «НордМолл» стало известно в конце 2024 года. Представитель собственника центра пояснял корреспонденту Infopro54, что проект технопарка на площадях «НордМолла» уже начал реализовываться.

— Достигнуты договоренности с первыми резидентами: в ближайшее время здесь развернется производство Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Новосибирской области (АО НПЦ БАС). Ведутся переговоры с другими потенциальными резидентами, чья деятельность соответствует концепции развития технопарка как центра light industrial, — говорил собеседник Infopro54.

Ранее редакция сообщала о том, что Технопарк Новосибирска получил разрешение на строительство еще одного здания.