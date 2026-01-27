Губернатор поздравил с 82-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

В День воинской славы России, 27 января, губернатор Андрей Травников принял участие в церемонии возложения цветов к памятной стеле на Аллее блокадников. Этот монумент увековечивает трудовой героизм ленинградцев, эвакуированных в Новосибирскую область в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Травников подчеркнул значимость 27 января как дня, который 82 года назад с нетерпением ждал не только Ленинград, но и вся страна. Глава региона отметил, что свыше 130 тысяч ленинградцев, эвакуированных в наш регион – дети, работники предприятий, творческие коллективы – связали свои судьбы с Новосибирской областью. Эта связь сохраняется и сейчас, и можно с уверенностью говорить о крепкой дружбе между Санкт-Петербургом и Новосибирском, подкрепленной совместными делами, в частности, сохранением общей исторической памяти. Поисковое движение Новосибирской области на протяжении 35 лет организует экспедиции в Ленинградскую область к рубежам обороны Ленинграда. За эти годы поисковики обнаружили и восстановили имена 14 тысяч защитников города, среди которых и сибиряки. В прошлом году поисковики Санкт-Петербурга и Новосибирска совместно установили имена двух человек, которые более 80 лет числились пропавшими без вести.

Губернатор поблагодарил ветеранов-блокадников за участие и поддержку связи между городами и поколениями.

Председатель новосибирской общественной организации «Блокадник» Виктор Жаркий выступил с инициативой о присвоении Новосибирску и Санкт-Петербургу статуса городов-побратимов.

Сегодня в Новосибирской области проживают 134 блокадника. Несмотря на преклонный возраст, многие из них активно участвуют в общественной жизни и патриотическом воспитании молодежи, являя собой пример неиссякаемой жизненной энергии и стойкости духа.

В митинге памяти и возложении цветов также приняли участие представители правительства региона, федеральных органов власти, мэрии Новосибирска, депутаты, кадеты, учащиеся, представители общественности и жители города.