Власть

Губернатор поздравил с 82-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

Дата:

Сегодня в Новосибирской области проживают 134 блокадника

В День воинской славы России, 27 января, губернатор Андрей Травников принял участие в церемонии возложения цветов к памятной стеле на Аллее блокадников. Этот монумент увековечивает трудовой героизм ленинградцев, эвакуированных в Новосибирскую область в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Травников подчеркнул значимость 27 января как дня, который 82 года назад с нетерпением ждал не только Ленинград, но и вся страна. Глава региона отметил, что свыше 130 тысяч ленинградцев, эвакуированных в наш регион – дети, работники предприятий, творческие коллективы – связали свои судьбы с Новосибирской областью. Эта связь сохраняется и сейчас, и можно с уверенностью говорить о крепкой дружбе между Санкт-Петербургом и Новосибирском, подкрепленной совместными делами, в частности, сохранением общей исторической памяти. Поисковое движение Новосибирской области на протяжении 35 лет организует экспедиции в Ленинградскую область к рубежам обороны Ленинграда. За эти годы поисковики обнаружили и восстановили имена 14 тысяч защитников города, среди которых и сибиряки. В прошлом году поисковики Санкт-Петербурга и Новосибирска совместно установили имена двух человек, которые более 80 лет числились пропавшими без вести.

Губернатор поблагодарил ветеранов-блокадников за участие и поддержку связи между городами и поколениями.

Председатель новосибирской общественной организации «Блокадник» Виктор Жаркий выступил с инициативой о присвоении Новосибирску и Санкт-Петербургу статуса городов-побратимов.

Сегодня в Новосибирской области проживают 134 блокадника. Несмотря на преклонный возраст, многие из них активно участвуют в общественной жизни и патриотическом воспитании молодежи, являя собой пример неиссякаемой жизненной энергии и стойкости духа.

В митинге памяти и возложении цветов также приняли участие представители правительства региона, федеральных органов власти, мэрии Новосибирска, депутаты, кадеты, учащиеся, представители общественности и жители города.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

Генпрокуратура указала на просчеты в работе с коммуналкой в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Свыше 42 000 км коммунальных сетей в Новосибирской области находятся в ветхом и аварийном состоянии. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре региона.

— Это становится основной причиной происшествий на коммунальных сетях, а также приводит к перебоям с подачей коммунальных ресурсов. При этом в области не переданы более 2 500 объектов жилищно-коммунального хозяйства, — добавил Зайцев.

Читать полностью

Обнуляют долги: новосибирский Биотехнопарк передают областному Миннауки

Автор: Юлия Данилова

На совещании в Кольцово под руководством первого замгубернатора области Владимира Знаткова был рассмотрен вопрос передачи прав акционера АО «УК «Биотехнопарк» из Минэкономразвития в Миннауки Новосибирской области.

Оба министерства, совместно с администрацией Кольцово должны проработать вопрос обнуления долгов Биотехнопарка с помощью областных структур.  Кроме того, планируется разработать концепт дальнейшего развития Биотехнопарка, как объекта инновационной инфраструктуры и инновационного развития территории.

Читать полностью

Цифровое будущее детского отдыха: Новосибирск переходит на электронные путевки

В Новосибирской области усовершенствовали порядок оказания государственной услуги по предоставлению детских путевок для отдыха и укрепления здоровья. В результате оптимизации оформление льготных путевок в детские оздоровительные лагеря теперь полностью осуществляется в электронном виде. Это нововведение соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Прежде родителям требовалось трижды посетить учреждение и предоставить документы в бумажном виде. Теперь все необходимые шаги можно выполнить онлайн: оформить заявку и получить электронную путевку жители области могут, не покидая свой дом. Эта возможность предоставляется всем, кто в ней нуждается, включая семьи участников специальной военной операции.

Читать полностью

Почти 50 тысяч новосибирцев получают доходы от сдачи имущества в аренду

Автор: Юлия Данилова

48 тысяч налогоплательщиков в 2025 году задекларировали доходы от сдачи в аренду принадлежащего им имущества на праве собственности на сумму более 3,7 млрд. руб. Это в 1,6 раза больше, чем в 2024 году. Об этом сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Новосибирской области Ирина Демиденко.

По ее словам, за минувший год количество самозанятых, сдающих жилье в аренду, в регионе увеличилось почти на 1,5 тысячи человек и составило 5,3 тысячи.

Читать полностью

Третий модуль программы «Герои НовоСибири» стартовал в РАНХиГС

В Новосибирском филиале Президентской академии РАНХиГС стартовал третий модуль образовательной программы «Герои НовоСибири». Заместитель губернатора Константин Хальзов приветствовал участников первого потока, отметив их успешное преодоление половины учебного курса.

Проект «Герои НовоСибири» разработан с целью комплексной подготовки управленческих кадров и призван создать благоприятные условия для самореализации защитников страны. Ключевая задача – помочь им адаптироваться к гражданской службе после завершения военной карьеры.

Читать полностью

В Новосибирской области реконструируют путепровод через железную дорогу

В Тогучинском районе Новосибирской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирована масштабная реконструкция путепровода, пересекающего железную дорогу «Обь – Проектная» на автомобильной магистрали «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, путепровод, введенный в эксплуатацию в 1975 году, ни разу не подвергался капитальному ремонту. Длительный срок эксплуатации привел к значительному износу конструктивных элементов, что обуславливает необходимость проведения полноценного ремонта несущих конструкций, включая балки пролетных строений и опоры, для обеспечения безопасного движения. Кроме того, будет произведена полная замена дорожного покрытия и деформационных швов. Техническое состояние путепровода оценивается как близкое к аварийному, что делает реконструкцию первоочередной задачей.

Читать полностью
Бизнес календарь
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
