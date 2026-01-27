Поиск здесь...
Дело со строительством парка «Авангард» под Новосибирском отнесли к картельным

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Бюджетные деньги ушли, а проект не построен

По делу в отношении создания под Новосибирском парка «Авангард» хозяйствующий субъект и органы власти вступили в противоречие 135-ФЗ.  Об этом заявил руководитель Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев.

— Они принимали оборудование, не соответствующее требованиям документации — старого производства. В итоге, деньги бюджетные ушли, а парк не построен. Мы классифицируем случившийся факт. По вопросу идут судебные споры. Считаем, что правда на нашей стороне. Мы оказываем методическую помощь, чтобы парк появился, —добавил Сухоплюев.

Напомним, отдел по борьбе с картелями Новосибирского УФАС России выявил признаки сговора при реализации проекта по созданию учебно-методического центра (лагеря) военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в 2024 году. Как поясняли в управлении, стоимость проекта составляла 1,5 млрд рублей. Вопросы УФАС вызвали закупки оборудования и учебных макетов на общую сумму 290 млн рублей. В нарушении антимонопольного законодательства подозреваются ряд предпринимателей и учреждение, подведомственное областному Министерству образования.

Напомним, работа по созданию учебно-методического центра (лагеря) военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Новосибирской области ведется в рамках исполнения решения президента Российской Федерации от 13 марта 2019 года №Пр-443. Как ранее сообщали в правительстве региона, центр, рассчитанный на прием до 250 ребят в смену, развернут на базе ДОЛ круглогодичного действия «Гренада». Его запуск планировался в 2024 году. Предполагалось, что на территории будущего Центра разместятся обновленные и новые жилые корпуса, культурно-досуговый корпус, туристическая площадка, полоса препятствий, спортивная площадка, площадка для военно-тактических игр, открытый пневматический тир, парашютный городок, площадка для летательных аппаратов, образовательные модули и мастерские. Юноши и девушки региона смогут попробовать свои силы на тренировочных мото-, вело-, лыжной трассах, кроме того, в Центре, имеющем выход на Бердский залив, будет обустроена лодочная станция. В 2023 году стоимость создания центра оценивалась в 1.7 млрд рублей.

По данным правительства региона, деятельность центра «Авангард» ведется с 2021 года на распределенных площадках. Проводятся учебные сборы, профильные программы, военно-патриотические игры и соревнования. В формате профильных смен реализуются образовательные программы по основам воздушно-десантной подготовки, прототипированию, военно-морской подготовке, работе с беспилотными летательными аппаратами и др.

С 2025 года функционирует «Мобильный Авангард»: передвижной учебно-тренировочный комплекс, оснащенный материально-техническими средствами, в том числе образовательными программами.

В целом за 2025 год в УФАС поступило более 160 заявлений о картелях — на уровне 2024 года.

—  По итогам рассмотрения возбуждены 13 дел. Часть из них прекращены, когда были выявлены определенные обстоятельства и первопричины. Дела интересные. По ним мы плотно взаимодействуем с правоохранительными органами и Росфинмониторингом, — добавил Дмитрий Сухоплюев.

В качестве еще одного примера он привел концессионные школы, где в рамках соглашения принимались не совсем корректные решения. Весной 2025 года соглашение было расторгнуто.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске выявили картель на торгах федерального учреждения. На нарушение пожаловался один из участников закупки. Еще один картель обнаружили на трамвайном тендере. 

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.

