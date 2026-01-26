Чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Локтионов теперь играет за Новосибирск

Хоккейные клубы «Сибирь» и СКА обменялись игроками. В команду «злых снеговиков» перешел нападающий Андрей Локтионов (родился 30 мая 1990 года), а СКА получил нападающего Скотта Уилсона.

Локтионов — воспитанник воскресенского хоккея. В НХЛ он играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Девилз» и «Каролину Харрикейнз». За это время он провел 157 матчей и набрал 48 очков: 22 шайбы и 26 передач.

В 2012 году Андрей Локтионов, играя за «Лос-Анджелес Кингз», завоевал Кубок Стэнли.

За время выступлений в КХЛ он играл за «Локомотив», магнитогорский «Металлург», ЦСКА, «Спартак» и СКА. В составе ЦСКА Локтионов стал финалистом Кубка Гагарина в 2021 году.

За свою карьеру в КХЛ Локтионов сыграл 657 матчей и набрал 323 очка (123 шайбы и 200 передач).

Он стал чемпионом мира по хоккею в 2014 году в составе сборной России. С юниорской командой Локтионов завоевывал золото (2007) и серебро (2008) на мировых первенствах.

— Желаем Андрею успешной игры в нашей команде, а Скотта Уилсона благодарим за проделанную работу и его победные буллиты, — говорится в сообщении новосибирского ХК «Сибирь».

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» обыграла лидера КХЛ — магнитогорский «Металлург».