В Новосибирске на улице Якушева памятники восстановят за 160 миллионов рублей

В Новосибирске два кирпичных дома-памятника на улице Якушева, проданных на аукционе по программе «дом за рубль», будут отреставрированы. Инвестор вложит в работы около 160 млн рублей и разместит в зданиях собственное архитектурное бюро.

Два объекта культурного наследия — дома №142 и №144, построенные в 1912 году для железнодорожников Западно-Сибирской железной дороги, — обрели нового собственника в начале этого года. Здания, признанные аварийными еще в 2015 году, были проданы городом через механизм, позволяющий выставлять памятники в неудовлетворительном состоянии на торги со стартовой ценой один рубль. Покупателем выступила группа компаний «Ар. Тэго», в которую входит застройщик «Загорские кварталы». За два дома инвестор заплатил в общей сложности 40 миллионов рублей, которые поступили в доход городского бюджета.

— Дело в том, что в соседнем здании у нас располагается офис, который у нас в собственности, и эти объекты всегда были у нас на виду. Последние лет восемь мы за ними активно присматривали. Видели всё, что здесь происходило: занимались тем, что гоняли бомжей, тушили пожары, обращались в мэрию, чтобы взять их в аренду и восстановить. Мы видим определенный архитектурный потенциал этих объектов, потому что сами проектировщики и застройщики. Нам эти объекты симпатичны, мы понимаем, что из них нужно сделать. Разместить там офис компании было бы и престижно, и интересно, — говорит собственник компании Денис Малюженко.

Руководитель компании сообщил Infopro54, что предварительная стоимость реконструкции каждого дома оценивается в 80 млн рублей, однако точная цифра будет определена после завершения проектно-сметной документации. Сейчас компания проводит лазерные обмеры и дефектовку каждого кирпича. Несмотря на то что один из домов активно разрушали несколько лет назад, ограждающие конструкции выдержали, а кирпич сохранил прочность. В доме №142 планируется разместить штаб-квартиру застройщика, а в доме №144 — проектную группу компании. Собственник подчеркнул, что объекты приобретались исключительно для собственных нужд, коммерческое использование не рассматривается.

— Очень важное решение, я думаю, что оно удовлетворяет абсолютно всех, и здесь нет проигравших. Город доходную часть получил — 40 миллионов рублей. Инвестор получил возможность получить прекрасные офисы в центре города, а горожане долгие годы будут наблюдать за прекрасными объектами культурного наследия в центральной части. Поэтому замечательная практика, мы её будем точно продолжать, — заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Культуролог, член новосибирского отделения ВООПИК Олег Викторович также положительно оценил решение о размещении в исторических домах архитектурного бюро.

— Это жемчуг, это вообще история всего Октябрьского района. Он историчен как никто: центр и Закаменский район, всё связано со строительством Алтайской железной дороги. Это авантюрный характер наших купцов, которые смогли договориться и пробить эту стройку. А потом она стратегическую роль сыграла при освоении Кузбасса. Это мегапроекты, это надо всё упаковывать, это надо продавать. Поэтому, конечно, то, что здесь будет какое-то архитектурное бюро, офис продаж, — ничего плохого в этом нет. Я считаю, что на данный момент это хорошая история для Новосибирска, — отметил Олег Викторович.

По условиям контракта все работы должны быть завершены в течение пяти лет. Инвестор планирует закончить как минимум черновые работы уже в следующем году. Сейчас компания ожидает согласования проекта в инспекции по охране культурного наследия, которое может занять около полугода. После этого начнутся строительно-монтажные работы.

