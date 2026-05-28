Убежища Новосибирска появились на публичной карте

В Новосибирске приводят в порядок подвалы и защитные сооружения гражданской обороны, где можно спрятаться при ЧС, сообщили в мэрии. Один из таких объектов находится на улице Русской. Подвал жилого дома готов принять 700 человек. Внутри оборудовали места для размещения людей, есть санитарная зона и запасы воды.

Еще одно укрытие обустроили в молодежном центре Советского района. Оно рассчитано на 150 человек и имеет автономную систему фильтрации воздуха. При необходимости объект начнет принимать людей уже через сутки.

Помещения для защиты не строят с нуля, а приспосабливают существующие подвалы. Их оснащают вентиляцией, туалетами и резервными запасами питьевой воды. За каждым укрытием закреплена бригада, которая следит за исправностью света, воздуха и санитарией.

Список таких мест уже загрузили в 2ГИС в рубрику «Временные укрытия», а также на карту «Мой дом» в системе «Мой Новосибирск». Оснащение убежищ планируют продолжить до 2030 года.

