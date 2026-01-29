Реформа местной власти: ликвидируются сельсоветы и меняется порядок выборов мэра Новосибирска

Все — в муниципальные округа

Депутаты новосибирского Заксобрания проголосовали за ликвидацию сельсоветов и объединение районов области в муниципальные округа. Как сообщил министр региональной политики Роман Бурдин, в области будет введена одноуровневая система управления: вместо многоступенчатой структуры «район — поселение» сформируют пять городских и 30 муниципальных округов. Ранее в области были 354 муниципальных образования.

— Это для нас не ново: в области девять районов уже преобразованы в муниципальные округа, а депутаты оставшихся 21-го поддержали переход на одноуровневую модель организации местного самоуправления, — пояснил чиновник.

Бурдин подчеркнул несколько принципиальных моментов, которые активно обсуждаются в соцсетях и СМИ:

администрации остаются на своих местах,

сельсоветы превращаются в территориальные органы, где по-прежнему можно будет получить справки и необходимую для себя информацию,

практически все действующие главы и советы депутатов работают до конца своих сроков,

выборы в новые советы пройдут по одномандатным округам, чтобы каждый населенный пункт имел своего депутата,

сроки полномочий глав и советов депутатов будут синхронизированы.

Переходный период установлен до 1 января 2031 года.

Судя по комментариям в соцсетях, пока реформой недовольны жители Новосибирского района. Как отмечается, людям вместо Барышево и Кольцово теперь придется ездить для решения вопросов с госуслугами в Краснообск. Кроме того, комментаторы опасаются, что в прилегающих к городу сельсоветах вырастут цены на землю.

Выборы мэра

Также депутаты проголосовали за законопроект о порядке выборов мэра Новосибирска. Градоначальника будут избирать из числа не менее двух кандидатов, предложенных губернатором. Кандидатов на рассмотрение главы региона смогут выдвигать партии, представленные в Заксобрании, совет муниципальных образований региона, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправление и Общественная палата региона.

— Общественная палата — это принципиально. Она объединяет педагогов и врачей, ветеранов и молодежь, предпринимателей и активистов — тех, кто ежедневно чувствует пульс города. Благодаря этому, на пост мэра сможет претендовать человек, который не только профессионально подготовлен, но и глубоко понимает нужды новосибирцев, — заявил Роман Бурдин.

Напомним, прямые выборы мэра Новосибирска были отменены в 2023 году. Однако жители региона могли самостоятельно баллотироваться на должность главы города. В 2024 году документы на конкурс подал 21 человек. Во второй тур прошли двое. В итоге новым главой города стал Максим Кудрявцев. За него проголосовали 40 депутатов горсовета.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область установила срок реформы местной власти. К 2031 году количество муниципалитетов в регионе сократится в 10 раз.