Новосибирск получит право ужесточать правила ночной продажи алкоголя

Депутаты Государственной Думы Олег Михайлов и Михаил Матвеев внесли законодательную инициативу, которая может существенно изменить подход к регулированию ночной жизни в городах, включая Новосибирск. Законопроект предполагает поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Его ключевая цель — расширить полномочия субъектов Российской Федерации в сфере ограничения розничной продажи алкоголя в заведениях общественного питания.

В настоящее время, согласно статье 16 указанного закона, регионы имеют право вводить запрет на розничную продажу алкоголя в точках общепита только в случае их расположения в многоквартирных домах или на прилегающих территориях. Новая норма предлагает снять ограничение.

— Поправками <…> предлагается снять ограничения на возможность регулирования времени продажи спиртосодержащей продукции в кафе и ресторанах, а также расширить полномочия регионов на введение ограничений розничной продажи алкогольной продукции, — указано в пояснительной записке к документу.

Таким образом, власти на местах смогут регулировать продажу алкоголя в любых кафе, барах или закусочных, независимо от того, находятся ли они в жилом доме, отдельно стоящем здании или торговом центре.

Авторы инициативы уверены, что закон направлена на пресечение деятельности точек общественного питания, которые круглосуточно реализуют алкогольную продукцию, в том числе навынос. Такая практика, как полагают депутаты, способствует нарушению общественного порядка в вечернее и ночное время, создавая хронические очаги шума, конфликтов и антисанитарии в непосредственной близости от жилья.

Законопроект находится на самом раннем этапе рассмотрения, и его дальнейшая судьба будет зависеть от позиции профильных комитетов Госдумы, правительства и регионов.

Стоит отметить, что для Новосибирской области данная инициатива может стать продолжением уже взятого курса на ужесточение контроля за оборотом алкогольной продукции. Власти региона в последние годы последовательно сокращают общее число точек продажи крепкого спиртного. Согласно данным рынка, только за один прошедший год количество алкомаркетов в Новосибирске сократилось на 314 точек.

Параллельно на федеральном и региональном уровнях неоднократно поднимался вопрос о введении дополнительных ограничений по локализации таких магазинов. В частности, ранее обсуждалась инициатива о запрете размещения точек продажи алкоголя в радиусе 300 метров от образовательных учреждений.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске за год официально сократилось потребление алкоголя. Эксперты полагают, что часть рынка «уходит в тень».