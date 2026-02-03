Новосибирским школьникам утвердили дату весенних каникул в 2026 году

Министерство просвещения России рекомендует школам провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года.

Летние каникулы в 2026 году пройдут с 27 мая по 31 августа. Однако для выпускников 9-х и 11-х классов даты окончания учебы будут зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации (ГИА).

Школьники в этом учебном году будут отдыхать в нерабочие праздничные дни, установленные российским законодательством: День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День весны и труда (1 мая) и День Победы (9 мая).

Отметим, что Министерство просвещения России устанавливает лишь примерные даты каникул для школьников. При составлении расписания школа может опираться на федеральный учебный график или разработать свой собственный на его основе. Перед началом учебного года образовательное учреждение принимает локальный нормативный акт, где указывает даты начала и окончания учебного года, его продолжительность, периоды каникул и сроки промежуточных аттестаций.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских школах могут ввести пропускную систему по биометрии.