С 1 марта в автошколах Новосибирска введут новые правила обучения

С 1 марта 2026 года вступит в силу новый приказ Минпросвещения России, который изменит учебный процесс подготовки водителей. Как отмечается в сообщении ГУ МВД России по Новосибирской области, эти корректировки прописаны в приказе № 505 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий».

Последние пять лет в Новосибирской области сохраняется стабильный уровень выдачи водительских удостоверений. В 2025 году их получили 31 818 человек, в 2024-м — 27 585, в 2023-м — 28 700, а в 2022-м — 30 268. Наибольшее число выданных прав пришлось на 2021 год — 34 992. В 2020 году этот показатель составил 19 015.

Автоинструктор Сергей Воронов из Новосибирска рассказал Om1 Новосибирск, что база экзаменационных вопросов расширится с 800 до 1000. При этом Госавтоинспекция откажется от свободного распространения билетов.

Эта мера призвана противостоять механическому заучиванию ответов. Теперь кандидаты должны показать глубокое понимание Правил дорожного движения, а не просто запомнить правильные варианты.

— Поэтому всем, кто уже обучается в автошколе, имеет смысл налегать не столько на экзаменационные билеты, сколько стараться разбирать с преподавателями и инструкторами автошкол различные дорожные ситуации и штудировать Правила дорожного движения, в которых сухой юридический текст нужно разбавить грамотными комментариями на занятиях, — посоветовал эксперт.

