Новосибирскому подростку, который победил рак, необходимо лекарство от микоза

Два года назад у Миши Корогода диагностировали тяжелое онкологическое заболевание. После интенсивной терапии в больнице его состояние стабилизировалось, и с осени 2024 года болезнь отступила, наступила ремиссия. С малых лет опеку над мальчиком взяли на себя бабушка и дедушка, которые являются его главной опорой. Несмотря на все испытания, Михаил находит отдушину в чтении, изучает немецкий язык, строит планы на будущее и сохраняет оптимизм.

Теперь семья столкнулась с новым вызовом: у Миши обнаружили инвазивный микоз – серьезную грибковую инфекцию, которая поражает внутренние органы. Этот диагноз крайне опасен для больных раком, так как ослабленный организм не может эффективно сопротивляться инфекции, что может иметь фатальные последствия.

Единственным действенным лекарством является «Креземба». Хотя он и доступен в России, его нельзя получить бесплатно по полису ОМС, а стоимость препарата непомерно высока для пенсионеров, воспитывающих внука.

Необходимо собрать 1 196 664 рубля для приобретения 14 упаковок препарата, которых хватит на три месяца интенсивного лечения. Промедление с началом терапии может привести к ухудшению здоровья мальчика.

Помочь Мише можно по ссылке.