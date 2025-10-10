Суд обязал Минприроды разработать систему мониторинга водных объектов НСО

Центральный районный суд Новосибирска обязал Минприроды Новосибирской области организовать государственный мониторинг водных объектов. Об этом сообщила региональная природоохранная прокуратура.

Иск был подан после проверки, проведенной Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой. Проверка показала, что Минприроды не выполняет требования законодательства в области экологии.

— Установлено, что при наличии предусмотренной законом обязанности министерством не приняты меры по созданию в регионе системы государственного мониторинга водных объектов, региональная программа ведения такого мониторинга не разработана, денежные средства на эти цели не выделены, — говорится в сообщении.

Мониторинг помогает вовремя выявлять и прогнозировать проблемы, которые ухудшают качество воды, состояние водоемов и их берегов. Это позволяет принимать меры, чтобы предотвратить последствия таких процессов.

Природоохранный прокурор подал в суд иск. Он требует признать бездействие незаконным. Также прокурор требует, чтобы Минприроды разработало региональную программу мониторинга водных объектов и обеспечило выполнение ее мероприятий.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Напомним, в Новосибирской области уже несколько лет не могут начать работы по берегоукреплению в районе села Красный Яр. Кроме того, общественники задают много вопросов по поводу состояния озера Половинное в Краснозерском районе.

Ранее редакция сообщала о том, что аграрии отодвигают поля от водохранилища из-за опасных берегов. Вода «съедает» около двух метров земли в год.