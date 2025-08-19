Как решают проблему дефицита кадров в школах в Новосибирске

В новосибирских общеобразовательных учреждениях работает свыше 16 тысяч учителей. Несмотря на ежегодное пополнение штата примерно 350 молодыми специалистами, потребность в кадрах сохраняется. Особенно ощущается нехватка учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков, а также физики.

Для решения проблемы дефицита кадров городские власти организуют целевой набор абитуриентов в педагогические вузы. В текущем году в НГПУ уже зачислено 149 человек, и еще около десятка ожидают поступления в магистратуру. В прошлом году по целевой программе было принято 136 студентов. В общей сложности, в педагогическом университете сейчас обучаются 428 будущих учителей, поступивших по целевому направлению.

Городской бюджет предоставит материальную помощь всем студентам, поступившим на целевое обучение в 2025 году.

Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что в сентябре более 200 тысяч школьников приступят к занятиям в Новосибирске, включая примерно 20 тысяч первоклассников.

Заместитель мэра Валерий Шварцкопп доложил, что прием заявлений в первые классы продолжится до 5 сентября.